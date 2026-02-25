ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 25. szerda
bicycle passes through pedestrian strips in city
Nyitókép: ambrozinio/Getty Images

Máris biciklist gázoltak a nemrég átadott átjáró zebráján – videó

Infostart

Habár az ütközésről szóló videó elég látványos, súlyos sérülés szerencsére nem történt.

Baleset történt a napokban Dunaharasztin a nemrég átadott közúti átjárónál – adta hírül bejegyzésében a Pest vármegyei rendőrség.

Egy kerékpáros a zebrán haladt éppen át, amikor a balról érkező autós már nem tudott időben megállni, ezért összeütköztek.

A biciklista szerencsére megúszta az esetet, nem keletkezett súlyos sérülése. Az ügyben a Szigetszentmiklósi rendőrkapitányság büntetőeljárást indított az autóssal szemben.

A rendőrség egyúttal mindenkit figyelmeztet: a zebrák közelében mindig fokozott óvatossággal kell közlekedni – különösen olyan helyeken, ahol friss forgalmi rend vagy új átkelő került kialakításra.

Az elsőre kissé hátborzongató, ám mégis szerencsésen végződő esetet az egyik közlekedő fedélzeti kamerája is felvette, amit a hatóság közzé is tett:

Belföld    Máis biciklist gázoltak a nemrég átadott átjáró zebráján – videó

