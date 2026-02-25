ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 25. szerda
Computer code on a screen with a skull representing a computer virus / malware attack.
Nyitókép: solarseven/Getty Images

Új átverés terjed: ha ilyen e-mailt kap, legyen résen!

Infostart

Ezúttal a Magyar Államkincstár nevében próbálkoznak a csalók. A MÁK közölte, soha nem keresi ügyfeleit a csaló e-mailben szereplő céllal. Kérik, ha valaki mégis rákattintott a kártékony linkre, azt azonnal jelezze a Kincstár felé.

Csalók a Magyar Államkincstár nevében számlakivonat letöltésének ürügyével e-mail üzenetekben keresik az ügyfeleket. A Kincstár számlakivonatot azonban nem e-mailben küldött linkben, hanem kizárólag a levél mellékleteként, jelszóval védett PDF fájlban küld ügyfelei részére – szögezi le közleményében a MÁK.

Az Államkincstár felhívja rá a figyelmet, hogy nem keresi ügyfeleit ilyen céllal. Az üzenetben szereplő link nem a MÁK-tól származik, a linkre való kattintással automatikusan letöltődik egy rosszindulatú kódot tartalmazó telepítő fájl.

A MÁK kéri ügyfeleit, hogy bánjanak körültekintően az ismeretlen forrásból származó üzenetekkel. A Magyar Államkincstár e-mail útján számlakivonatot kizárólag csatolt, jelszóval védett PDF fájlban küld. Ha valaki mégis rákattintott a linkre, úgy a fájlt el kell távolítani az eszközről, valamint kérik, hogy a letöltés tényét mielőbb jelentse a MÁK telefonos ügyfélszolgálatán a a 1811-es telefonszámon, vagy személyesen a Kincstár bármely ügyfélszolgálatán.

