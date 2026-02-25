ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.46
usd:
319.44
bux:
126293.08
2026. február 25. szerda Géza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szavazóurna, háttérben a magyar zászló.
Nyitókép: Getty Images

Növekvő Tisza-előnyt mért a Medián

Infostart

A Medián közvélemény-kutató felmérése szerint nőtt a Tisza előnye a Fidesz előtt februárban: 55:35 az állás a biztos pártválasztók körében, 42:31 a teljes népesség körében, és 51:38 a választani tudók körében. Januárban más mérések kisebb Tisza-előnyt jeleztek, míg néhány közvélemény-kutató február eleji mérése szerint a Fidesz vezet. A Medián szerint csak a Mi Hazánknak van még esélye bekerülni a parlamentbe, a DK-t és a kutyapártot minden mutató szerint 1-2 százalékra mérik.

20 százalékpontra nőtt a Tisza előnye a Fidesz előtt a választani tudó biztos szavazók körében a Medián kutatása szerint – írja a hvg.hu. A Medián szerint január közepe óta tovább erősödött a Tisza Párt: a teljes szavazókorú népességben 11 százalékponttal vezet a Fidesz előtt, a választani tudó biztos szavazók körében pedig már a 20 százalékpontot is elérte az előnye – derül ki a HVG megbízásából február 18-a és 23-a között készült Medián-kutatásból.

Az Index összefoglalója szerint a felmérés alapján a pártot választani tudók körében jóval kisebb a két nagy párt közötti különbség (13 százalékpont), mint azok körében, akik állításuk szerint biztosan elmennek április 12-én (20 százalékpont). Ezt az eltérést a választáson való részvételi szándék egyenlőtlen eloszlása magyarázza: míg a Tisza szimpatizánsai közül szinte mindenki (97 százalék) biztosra állítja, hogy részt fog venni az áprilisi választásokon, addig a Fidesz táborának csak 85 százaléka biztos a részvételében.

A Mi Hazánk a Medián szerint hibahatáron belül erősödött, minden viszonyítási alapon a parlamentbe jutáshoz elegendő 5 százalék felett van a támogatottsága. A Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt messze nem éri el ezt az értéket: az összes szempont alapján 1-2 százalékra mérik őket.

Más kutatók kisebb Tisza-előnyt mértek

A Závecz Research januári kutatása szerint folytatódott Tisza és a Fidesz-KDNP táborának bővülése: a Tisza tavaly nyár óta 32-ről 36 százalékra erősödött, a Fidesz 26-ról 31 százalékra. Ők a Mi Hazánkot, a DK-t és a kutyapártot is 3 százalék körül mérték. Januárban a Republikon szerint hibahatáron belül tovább nőtt a Tisza Párt előnye a Fidesz-KDNP-vel szemben. A teljes népesség körében 3 százalékkal vezet Magyar Péter pártja, 26 százalék a támogatottsága a Fidesz-KDNP 23 százalékos eredményével szemben. A pártválasztók körében 37 százalék szavazna a Tiszára, a Fidesz-KDNP-re 32 százalék voksolna.

A Nézőpont és az Alapjogokért Központ jelentős Fidesz-előnyt mért

Más közvéleménykutatók viszont a Fidesz előnyét mérték február elején. A Nézőpont február eleji mérése szerint a Fidesz előnye kevesebb, mint kilenc héttel a választás előtt is változatlanul jelentős: a Fidesz 46, a Tisza 40, a Mi Hazánk 7 százalékot kapna. A DK is újra kopogtat a parlament ajtaján, 4 százalékos eredményével – írják.

Az Alapjogokért Központ február közepén közzétett közvélemény-kutatása szerint a kormánypártoknak nem sikerült nagyobb előnyhöz jutniuk, miközben a Tisza Párt támogatottsága az elmúlt hónapokban folyamatosan nőtt. A Fidesz–KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra 42 százalékuk voksolna – írta az Alapjogokért Központ országosan reprezentatív közvélemény-kutatásáról.

Kezdőlap    Belföld    Növekvő Tisza-előnyt mért a Medián

közvélemény-kutatás

medián

országgyűlési választás

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Diana-botrány „semmiség” volt ehhez képest – Gálik Zoltán a brit monarchia válságáról

A Diana-botrány „semmiség” volt ehhez képest – Gálik Zoltán a brit monarchia válságáról

Őrizetbe vették hétfőn Peter Mandelsont, a brit Munkáspárt volt főideológusát az Epstein-ügyben folyó vizsgálat keretében. András volt yorki herceget – aki közeli barátságot ápolt a szexuális bűncselekmények miatt elítélt amerikai milliárdossal – több nappal korábban, február 19-én tartóztatták le hivatali visszaélés gyanúja miatt. Az ügy fejleményeiről és lehetséges következményeiről Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével beszélgettünk.
VIDEÓ
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.25. szerda, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megrázó botrány vágta ki a biztosítékot Trump pártjában: lemondatnák az elnök által támogatott képviselőt a súlyos vádak miatt

Megrázó botrány vágta ki a biztosítékot Trump pártjában: lemondatnák az elnök által támogatott képviselőt a súlyos vádak miatt

Saját pártjából is egyre nagyobb nyomás nehezedik Tony Gonzales republikánus képviselőre, hogy mondjon le kongresszusi mandátumáról, miután olyan üzenetek kerültek nyilvánosságra, melyek tanúbizonysága szerint kéretlen üzenetekkel bombázta és szexuális viszonyt folytatott egy később öngyilkosságot elkövetett beosztottjával - írja a Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végre egy jó hír a nyárra: megújul a népszerű balatoni szabadstrand, indul a mederkotrás

Végre egy jó hír a nyárra: megújul a népszerű balatoni szabadstrand, indul a mederkotrás

Február végén látványos mederkarbantartási munkálatok kezdődnek: indul a balatonberényi szabadstrand rehabilitációja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump claims economic 'turnaround for the ages' in longest State of the Union speech

Trump claims economic 'turnaround for the ages' in longest State of the Union speech

In an one hour and 47 minute-address, he also warned Iran against pursuing a nuclear weapons programme and hit out at "crazy" Democrats.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 25. 11:12
Súlyos veszélyhelyzet Zuglóban
2026. február 25. 10:36
Robbantással fenyegetett egy csepeli plázát
×
×