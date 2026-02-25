Növekvő Tisza-előnyt mért a Medián

20 százalékpontra nőtt a Tisza előnye a Fidesz előtt a választani tudó biztos szavazók körében a Medián kutatása szerint – írja a hvg.hu. A Medián szerint január közepe óta tovább erősödött a Tisza Párt: a teljes szavazókorú népességben 11 százalékponttal vezet a Fidesz előtt, a választani tudó biztos szavazók körében pedig már a 20 százalékpontot is elérte az előnye – derül ki a HVG megbízásából február 18-a és 23-a között készült Medián-kutatásból.

Az Index összefoglalója szerint a felmérés alapján a pártot választani tudók körében jóval kisebb a két nagy párt közötti különbség (13 százalékpont), mint azok körében, akik állításuk szerint biztosan elmennek április 12-én (20 százalékpont). Ezt az eltérést a választáson való részvételi szándék egyenlőtlen eloszlása magyarázza: míg a Tisza szimpatizánsai közül szinte mindenki (97 százalék) biztosra állítja, hogy részt fog venni az áprilisi választásokon, addig a Fidesz táborának csak 85 százaléka biztos a részvételében.

A Mi Hazánk a Medián szerint hibahatáron belül erősödött, minden viszonyítási alapon a parlamentbe jutáshoz elegendő 5 százalék felett van a támogatottsága. A Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt messze nem éri el ezt az értéket: az összes szempont alapján 1-2 százalékra mérik őket.

Más kutatók kisebb Tisza-előnyt mértek

A Závecz Research januári kutatása szerint folytatódott Tisza és a Fidesz-KDNP táborának bővülése: a Tisza tavaly nyár óta 32-ről 36 százalékra erősödött, a Fidesz 26-ról 31 százalékra. Ők a Mi Hazánkot, a DK-t és a kutyapártot is 3 százalék körül mérték. Januárban a Republikon szerint hibahatáron belül tovább nőtt a Tisza Párt előnye a Fidesz-KDNP-vel szemben. A teljes népesség körében 3 százalékkal vezet Magyar Péter pártja, 26 százalék a támogatottsága a Fidesz-KDNP 23 százalékos eredményével szemben. A pártválasztók körében 37 százalék szavazna a Tiszára, a Fidesz-KDNP-re 32 százalék voksolna.

A Nézőpont és az Alapjogokért Központ jelentős Fidesz-előnyt mért

Más közvéleménykutatók viszont a Fidesz előnyét mérték február elején. A Nézőpont február eleji mérése szerint a Fidesz előnye kevesebb, mint kilenc héttel a választás előtt is változatlanul jelentős: a Fidesz 46, a Tisza 40, a Mi Hazánk 7 százalékot kapna. A DK is újra kopogtat a parlament ajtaján, 4 százalékos eredményével – írják.

Az Alapjogokért Központ február közepén közzétett közvélemény-kutatása szerint a kormánypártoknak nem sikerült nagyobb előnyhöz jutniuk, miközben a Tisza Párt támogatottsága az elmúlt hónapokban folyamatosan nőtt. A Fidesz–KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra 42 százalékuk voksolna – írta az Alapjogokért Központ országosan reprezentatív közvélemény-kutatásáról.