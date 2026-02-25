ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 25. szerda
Join a young chauffeur on a unique journey through the challenges of flu season. This 4k image encapsulates the bearded mans discomfort, showcasing sneezing and coughing on city streets.
Nyitókép: Alexandr Musuc/Getty Images

Máris beütötött a pollensokk, és ez még csak a kezdet

Infostart

Az NNGYK tájékoztatása szerint az enyhe idő hatására bizonyos növények pollenjei máris olyan koncentrációban vannak jelen a levegőben, ami tüneteket okoz az arra érzékenyeknél.

Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja, így egyre több pollenallergiásnál jelentkezhetnek allergiás tünetek – írja sajtóközleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Jelenleg a mogyoró pollenkoncentrációja jellemzően közepes, helyenként magas szintet ér el. Az éger virágporának koncentrációja országosan közepes, több területen azonban elérheti a magas, sőt akár a nagyon magas szintet is. A ciprus- és tiszafafélék virágporának koncentrációja egyelőre az alacsony- közepes tartományban alakul, azonban várhatóan gyorsan emelkedik, és egyre több helyen érheti el a magas szintet. A juhar, a kőris, a nyár és a szil pollenjéből már néhány szemet regisztráltak, egyelőre alacsony koncentrációban.

A kültéri allergén gombák spóraszáma ellenben pillanatnyilag jellemzően alacsony.

A pollenallergiásoknak érdemes fokozott figyelmet fordítaniuk a megelőzésre és a tünetek enyhítésére. Az NNGYK javasolja, hogy a mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek – elsősorban orrfolyás, tüsszögés és könnyezés – megjelenésére, illetve erősödésére, és szükség esetén kérjenek tanácsot kezelőorvosuktól.

Az NNGYK naponta frissülő polleninformációs szolgáltatása naprakész adatokat nyújt bárki számára az aktuális pollenterhelésről.

