ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.56
usd:
321.72
bux:
133311.7
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Főpolgármesteri Hivatal sajtótermében 2025. május 29-én. A főváros a likviditás megőrzése érdekében leállította a Budapesti Közművek, a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft. kifizetéseit - jelentette be a főpolgármester, miután a Magyar Államkincstár törvénytelenül emelt le Budapest folyószámlájáról több mint 10 milliárd forintot.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Karácsony Gergely az Európai Bizottsághoz fordul a kiadott kormányrendelet miatt

Infostart / MTI

A főpolgármester az Európai Bizottsághoz fordul a szolidaritási hozzájárulás kapcsán született kormányrendelet miatt, kérve: vizsgálják meg, milyen lépéseket tehetnek a magyar jogállamiság védelmében.

Karácsony Gergely szerdán a Facebook-oldalán azt közölte: "mivel a bírósági döntések utólagos kormányzati felülírása nyilvánvalóan sérti az Európai Unió Alapjogi Chartáját, ezért az igazságszolgáltatás és a bírói függetlenség védelmében az Európai Bizottsághoz fordulok, kérve, hogy vizsgálják meg, milyen azonnali lépéseket tehetnek a magyar jogállamiság védelmében".

Ha a kormány veszélyhelyzeti rendelettel utólag semmisíthet meg bírósági ítéleteket, akkor Magyarországon a magyar kormány felmondja alapvető kötelességét a polgárai felé – írta.

A főpolgármester szerint a keddi kormányrendelet annak beismerése, hogy Budapestnek igaza van: az elvonások jog szerint visszajárnának.

„Beismerése annak is, hogy a magyar kormány gazdaságpolitikája kudarc. Az igazságszolgáltatás függetlenségének megcsúfolása, a bírói függetlenség semmibe vétele. Ebben az értelemben európai ügy is” – fogalmazott.

Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy a magyar bíróságokat nem téríti le a jogállamiság útjáról sem ez a kormányrendelet, sem a „megfélemlítő propaganda”.

„Ha így lesz, a kártérítési perek révén egyensúlyban tudjuk tartani a költségvetésünket, de addig is óvintézkedéseket kell tennünk. Március közepéig, az iparűzési adó befizetéséig nem áll módunkban semmilyen beszállítói számlát kifizetni” – közölte a főpolgármester, egyben arra kérte a budapesti vállalkozásokat, hogy ha tehetik, már a határidő előtt fizessék be az iparűzési adót. „Így reméljük, eljutunk áprilisig” – fogalmazott.

Karácsony Gergely azzal zárta bejegyzését: "bízunk a választókban, hogy olyan kormányt választanak meg, amelyik nem tekinti ellenségnek sem az önkormányzatokat, sem a nemzet fővárosát, Budapestet".

Karácsony Gergely szerda reggel a Facebook-oldalán azt írta: a kormány kedden az ukrajnai háborúra való hivatkozással alkotott rendeletet azzal a céllal, hogy ellehetetlenítse Budapest bíróság előtti küzdelmét a "végtelenül igazságtalan és jogtalan" szolidaritási hozzájárulással szemben.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely az Európai Bizottsághoz fordul a kiadott kormányrendelet miatt

budapest

szolidaritási hozzájárulás

karácsony gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Olekszij Anton: kritikus az energetikai helyzet Kijevben

Olekszij Anton: kritikus az energetikai helyzet Kijevben

Ismét komoly csapást mért Oroszország Ukrajna fontos energetikai létesítményeire. A keddi támadás után több városban, így Kijevben is rendkívüli áramkorlátozás lépett életbe. Az energetikáért felelős miniszter kritikusnak nevezete Kijev energiaellátási helyzetét. Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban elmondta: Ukrajna még helyre tudja állítani a sérült létesítményeket, de a lakosság egyre nehezebben viseli a fűtés- és áramkimaradásokat, helyenként már demonstrációkat is tartanak emiatt.
 

Nyilatkoztak az oroszok a háború folytatásáról, most tárgyalnak az ukránokkal és az amerikaiakkal

Az ukrán nagykövet megköszönte Magyarország eddigi segítségét

Azonnali hatályú kiutasításról tett bejelentést Orbán Viktor

VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.05. csütörtök, 18:00
Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtörtént az áttörés, lélektani szintre erősödött a forint

Megtörtént az áttörés, lélektani szintre erősödött a forint

A délelőtti erőlködés után néhány óra leforgása alatt kapott erőre a magyar deviza, és az esti órákban is kitart az ereje, miközben a globális piacokon nagy csapkodás figyelhető meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fordulat a devizapiacon, végre kapaszkodik a forint

Fordulat a devizapiacon, végre kapaszkodik a forint

Az eurót este hat órakor 379,65 forinton jegyezték a kora reggeli 380,97 forint után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands without power in freezing Ukraine as renewed Russian strikes continue

Thousands without power in freezing Ukraine as renewed Russian strikes continue

Ukraine's leader says regions including Kyiv and Kharkiv are among those suffering the most from blackouts as a result of recent attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 4. 18:58
Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: száz százalék fölött teljesítettünk négy év alatt, de a választási csata még nyílt
2026. február 4. 17:53
Akkumulátorokért tört föl autókat Gyöngyösön
×
×
×
×