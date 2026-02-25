ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 25. szerda
Detail of a gas meter, showing how much gas a property has used.
Nyitókép: Thomas Faull/Getty Images

Itt a legfrissebb MVM-közlemény a rezsistopról

Infostart

„Sokan érdeklődtetek a földgázszámlákkal kapcsolatban, ezért részletesen bemutatjuk ki mikor számíthat majd a számlájára és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt” – írja az MVM a közöségi oldalán.

Mint olvasható, a számlázást folyamatosan végzik, így a következő hetekben megérkeznek a gázszámlák. A számlában majd látni lehet, ha abban megjelenik a rezsistop kedvezmény, gázszámlák esetében a „Támogatás, túlfizetés” soron, áramszámlákban pedig a „Támogatás” soron – teszik hozzá.

Részletes ütemezés:

Február 18-tól azok a földgáz részszámlák érkeznek, amelyek a december–január elszámolási időszakra vonatkoznak, és amelyeket eredetileg januárban vártak az érintett ügyfelek. Ezekben még nem lesz benne a rezsistop kedvezmény, mivel ezen ügyfeleknek még nem történt meg az éves leolvasásuk 2026-ban, így a részszámlaértékükben sem történt változás.

Február 28-ig, legkésőbb március elejéig az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek megjelenik a folyószámláján (villanykapcsoló ábrája esetén kód érkezik egy MVM-es számlán) az egyszeri, 7000 forintos támogatás.

Március 7-től azok a földgáz részszámlák érkeznek, amelyeket eredetileg február hónapban vártak az érintett ügyfelek, kivéve azoknak, akiknek januárban volt az éves leolvasása. Ezekben a számlákban még nem lesz benne a rezsistop kedvezmény, mivel a részszámlaértékben nem történt változás.

Március 16-tól érkeznek a diktáláson alapuló földgáz elszámolószámlák, valamint a 2026-ban már leolvasott ügyfelek részszámlái, ezekben már várhatóan benne lesz a januári napokra eső fogyasztásra számított rezsistop kedvezmény is.

Az MVM Facebook-bejegyzése szerint az áramszámlák kiküldése folyamatos. Azoknak az ügyfeleknek, akik nyilatkoztak arról, hogy az áramfogyasztásukra szeretnék kérni a rezsistop kedvezményt, számukra a tömegesen beérkező nyilatkozatok feldolgozását követő első számlában jelenik meg a kedvezmény.

„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kedvezményt a lehető legrövidebb időn belül, precízen érvényesítsük minden ügyfelünk számlájában. Ennek következtében előfordul, hogy a számlák torlódnak, kérünk Titeket, hogy ezekre a számlákra különítsétek el a várható összeget. Köszönjük türelmeteket!” – írják.

Itt a legfrissebb MVM-közlemény a rezsistopról

mvm

földgáz

számla

elektromos áram

rezsistop

