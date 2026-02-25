Olcsóbb lett a memória, de még mindig nagyon drága

Németországban két 32 GB kapacitású DDR5 memóriacsomag ára is szignifikáns esést mutatott az elmúlt hetekben. A Corsair terméke a 485 eurós maximumról mostanra 425 euróra csökkent, míg a rivális Kingston csomag 550 eurós csúcsról egészen 463 euróig mérséklődött – írja az Origo a Tom's Hardware cikke alapján. Ugyanakkor a nyár végén még a 100-150 euró körül voltak kaphatóak.

Magyarországon egyelőre nem látható érdemi csökkenés. A portál a kétcsatornás memóriacsomagok ára:

16 GB DDR4 minimum 50 ezer forintba;

32 GB DDR4 legalább 90 ezer forintba;

16 GB DDR5 alsó hangon 100 ezer forintba;

32 GB DDR5 pedig 160 ezer forintba került.

Az iparági spekulációk szerint 2030 előtt biztosan nem jár le a többszörösen túlárazott memóriamodulok és SSD-k kora.