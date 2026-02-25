ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 25. szerda
Katonai tiszteletadással felvonják Magyarország nemzeti lobogóját a Szent István-napi állami ünnepségen a budapesti Kossuth téren 2025. augusztus 20-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Lezárják a Kossuth Lajos teret és a Vértanúk terét

Infostart / MTI

A Kossuth Lajos teret és a Vértanúk terét szerdán 9.30 és 11 óra között lezárják, mert a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezést tartanak – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A közlemény szerint a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok ebben az időszakban rövidített útvonalon – a Közvágóhíd, Pesterzsébet, Pacsirtatelep, illetve a Keleti pályaudvar és a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) között – közlekednek.

A 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé terelve közlekedik, nem érinti a Széchenyi utca, a Zrínyi utca és a József nádor tér (Vörösmarty tér) megállókat; a Kossuth Lajos téren a 70-es trolibusz megállóhelyén, az Arany János utcánál a 9-es busz megállójában, a Deák Ferenc téren, a Hild téren és a Széchenyi István téren a 105-ös autóbusz megállóhelyén, a Vigadó téren a villamospótló megállójában lehet felszállni rá – közölték.

