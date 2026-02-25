ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/NAV

Kutyák miatt figyelmeztet a magyar hatóság

Infostart

Kölyökkutyákra bukkant a NAV.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a hajnali órákban az M4-es autópályán dolgozva a Szolnoki pihenőhelyre rutinellenőrzésre tereltek ki egy bolgár kisbuszt. A jármű rakterében két letakart papírdobozból halk nyüszítés hallatszott – hét kölyökkutya lapult ott.

A sofőr elmondta, hogy a kölyköket Olaszországban akarta eladni, de az állatokhoz sem oltási könyvet, sem kisállat útlevelet nem tudott bemutatni. A járőrök értesítették a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal munkatársait. A helyszínre érkező hatósági állatorvos megállapította, hogy a kölykök jelöletlenek és koruk jóval tizenöt hét alatti – alig 8 hetesek.

A Kormányhivatal az ebek továbbszállítását megtiltotta, gondoskodott elhelyezésükről, és elrendelte a megfigyelésüket.

A NAV figyelmeztet: ha valaki házi kedvenccel szeretne az Európai Unión belül utazni, az utazás előtt állatútlevelet vagy állategészségügyi bizonyítványt kell kiváltania.

Az állatútlevelet vagy állategészségügyi bizonyítványt a lakóhely szerint illetékes állatorvos állítja ki, ha az állat rendelkezik a szükséges védőoltásokkal, azonosítása transponderrel megoldott és elérte a szállításra alkalmas életkort.

Amennyiben házi kedvencével valaki harmadik országba kíván utazni, a célország erre vonatkozó szabályait is figyelembe kell venni.

