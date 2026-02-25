ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 25. szerda
Törvényszéki szakértő gyűjti be a bizonyítékokat egy bűntény helyszínén.
Nyitókép: Getty Images/gorodenkoff

Későn érkezett a seriffhelyettes, négy embert késelt halálra az ámokfutó

Infostart / MTI

Egy késes támadó négy embert sebesített meg halálosan a Washington állambeli Tacomában, mielőtt egy helyszínre érkező seriffhelyettes lelőtte – közölték kedden a helyi hatóságok.

A Pierce megyei seriff hivatalának közlése szerint kedden reggel 8 óra 40 perckor kapták a riasztást a Tacoma északnyugati részén fekvő Key-félsziget egy zsákutcájából, hogy egy 32 éves férfi megsértette a távolságtartási végzést. Megszerezték a végzés másolatát, de kiderült, hogy az érvénytelen, mert nem kézbesítették a férfinak, ezért a seriff helyettesei elindultak a helyszínre, hogy átadják neki. Útközben azonban már arról értesítették őket, hogy a férfi a ház előtt embereket késelt meg.

Pár perccel később a seriff első helyettese ért először a helyszínre, és lelőtte a gyanúsítottat. A támadó a helyszínen életét vesztette – számolt be róla a Pierce megyei erőszakos bűncselekményekkel foglalkozó nyomozócsoport szóvivője.

A megkéselt áldozatok közül hárman a helyszínen életüket vesztették, egy személy pedig a kórházba szállítás közben halt meg.

