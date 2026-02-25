Diplomáciai vihart kavart a Bayern edzőjének kijelentése Magyarországról

Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője a múlt héten pénteken egy sajtótájékoztatón beszélt a lisszaboni BL-meccsen történtekről, Vinícius Júnior esetéről. A belga szakember Magyarországot negatív példaként említette, úgy fogalmazott, hogy a kontinensen még mindig vannak országok, ahol nincs valódi megszólalási lehetőségük bizonyos embereknek. Mint mondta, Magyarországon, Szerbiában és Bulgáriában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha valamiféle igazságtalanság éri, aligha számíthat segítségre.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár Facebook-oldalán reagált a szakvezető szavaira. „Ebben a pillanatban írtam alá azt a levelet, amelyet Alexander Čeferinnek, az UEFA elnökének küldök, tekintettel a hétvégi sajnálatos eseményekre, mely szerint Vincent Kompany, az FC Bayern München vezetőedzője rendkívül méltatlan és bántó módon minősítette a magyar sportcsaládot, a magyar sportvilág nagyon sok tagját” – mondta videójában az államtitkár.

Schmidt Ádám leszögezte, ez ellen minden eszközzel fel kell lépni. Ennek érdekében megkereste Csányi Sándort, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét, valamint a Ferencváros FC vezetőit, hiszen, mint mondta, a legeredményesebb magyar klub véleményére is kíváncsi volt. Mindkét féltől azt a választ kapta, hogy hivatalos formában üzentek a Bayern München vezetőségének.

A sportért felelős államtitkár videójában kifejezte, elszomorítja, amikor ilyen „valótlan híreszteléseket” hall az országáról, főleg egy olyan nemzetről, amely az elmúlt évek során a világ minden pontjáról várta sportágtól függetlenül a légiósokat, és akik közt többen is büszkén viselik a magyar címeres mezt. Kijelentette: ezért kérte ebben a helyzetben Alexander Čeferin UEFA elnököt, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel vessen véget az ehhez hasonló híreszteléseknek.

Schmidt Ádám hozzátette, a sport világában különösen igaz a kölcsönös tisztelet elve. Mint mondta, Magyarország megadja a sportvilág minden szereplőjének a kijáró tiszteletet, és semmi mást nem vár, csak ehhez hasonló magatartást az országgal szemben is.