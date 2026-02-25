ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.11
usd:
319.79
bux:
125650.4
2026. február 25. szerda Géza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vincent Kompany, a München vezetõedzõje a német elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság, a Bundesliga 7. fordulójában játszott Bayern München- Dortmund mérkõzésen Münchenben 2025. október 18-án. A találkozót a bajor csapat nyerte 2-1-re.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Diplomáciai vihart kavart a Bayern edzőjének kijelentése Magyarországról

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Az állami sportvezetés az Európai Labdarúgó-szövetség elnökéhez fordult azután, hogy Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője rossz példaként említette Magyarországot, ahol a légiósok, különösen a fekete játékosok magukra vannak hagyva, ha igazságtalanság éri őket.

Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője a múlt héten pénteken egy sajtótájékoztatón beszélt a lisszaboni BL-meccsen történtekről, Vinícius Júnior esetéről. A belga szakember Magyarországot negatív példaként említette, úgy fogalmazott, hogy a kontinensen még mindig vannak országok, ahol nincs valódi megszólalási lehetőségük bizonyos embereknek. Mint mondta, Magyarországon, Szerbiában és Bulgáriában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha valamiféle igazságtalanság éri, aligha számíthat segítségre.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár Facebook-oldalán reagált a szakvezető szavaira. „Ebben a pillanatban írtam alá azt a levelet, amelyet Alexander Čeferinnek, az UEFA elnökének küldök, tekintettel a hétvégi sajnálatos eseményekre, mely szerint Vincent Kompany, az FC Bayern München vezetőedzője rendkívül méltatlan és bántó módon minősítette a magyar sportcsaládot, a magyar sportvilág nagyon sok tagját” – mondta videójában az államtitkár.

Schmidt Ádám leszögezte, ez ellen minden eszközzel fel kell lépni. Ennek érdekében megkereste Csányi Sándort, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét, valamint a Ferencváros FC vezetőit, hiszen, mint mondta, a legeredményesebb magyar klub véleményére is kíváncsi volt. Mindkét féltől azt a választ kapta, hogy hivatalos formában üzentek a Bayern München vezetőségének.

A sportért felelős államtitkár videójában kifejezte, elszomorítja, amikor ilyen „valótlan híreszteléseket” hall az országáról, főleg egy olyan nemzetről, amely az elmúlt évek során a világ minden pontjáról várta sportágtól függetlenül a légiósokat, és akik közt többen is büszkén viselik a magyar címeres mezt. Kijelentette: ezért kérte ebben a helyzetben Alexander Čeferin UEFA elnököt, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel vessen véget az ehhez hasonló híreszteléseknek.

Schmidt Ádám hozzátette, a sport világában különösen igaz a kölcsönös tisztelet elve. Mint mondta, Magyarország megadja a sportvilág minden szereplőjének a kijáró tiszteletet, és semmi mást nem vár, csak ehhez hasonló magatartást az országgal szemben is.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Diplomáciai vihart kavart a Bayern edzőjének kijelentése Magyarországról

labdarúgás

magyarország

bayern münchen

vád

rasszizmus

sportállamtitkárság

vincent kompany

schmidt ádám

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Diana-botrány „semmiség” volt ehhez képest – Gálik Zoltán a brit monarchia válságáról

A Diana-botrány „semmiség” volt ehhez képest – Gálik Zoltán a brit monarchia válságáról

Őrizetbe vették hétfőn Peter Mandelsont, a brit Munkáspárt volt főideológusát az Epstein-ügyben folyó vizsgálat keretében. András volt yorki herceget – aki közeli barátságot ápolt a szexuális bűncselekmények miatt elítélt amerikai milliárdossal – több nappal korábban, február 19-én tartóztatták le hivatali visszaélés gyanúja miatt. Az ügy fejleményeiről és lehetséges következményeiről Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével beszélgettünk.
Donald Trump: korszakalkotó fordulatot értünk el – évértékelő

Donald Trump: korszakalkotó fordulatot értünk el – évértékelő

Donald Trump megtartotta második ciklusának első hivatalos évértékelő beszédét (State of the Union address) a Kongresszus két háza előtt. Az amerikai elnök rekordhosszúságú beszédében határozott védelmébe vette második elnöki ciklusának első évét, „korszakos fordulatot” emlegetve.
VIDEÓ
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.25. szerda, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderültek a számok: Oroszország olyan árat fizet a háborúért, amit már nem engedhet meg magának

Kiderültek a számok: Oroszország olyan árat fizet a háborúért, amit már nem engedhet meg magának

Oroszország súlyos válságba került, mind gazdaságilag, mind társadalmilag: Vlagyimir Putyin elnök vezetése egyre nehezebben tudja pótolni az ukrajnai háborúban elszenvedett, a NATO becslése szerint már 1,1 millió főt elérő veszteségeit, miközben katonai kiadásai 2021 óta megháromszorozódtak és a GDP 7,3 százalékára emelkedtek – írja a Handelsblatt az IISS friss jelentése alapján. A londoni intézet szerint Moszkva magas emberi és pénzügyi árat fizet a korlátozott területszerzését, miközben a globális fegyverkezési verseny tovább gyorsul.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megállhat a lejtmenet? Pluszban indulhat a BUX a nagy zakó után

Megállhat a lejtmenet? Pluszban indulhat a BUX a nagy zakó után

A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, amely így 39 687 forintnál rövid távú ellenállást jelent.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hails economy and threatens Iran in longest-ever State of the Union

Trump hails economy and threatens Iran in longest-ever State of the Union

The US president says he has overseen a "turnaround for the ages", as Democrats say his speech "offered no real solutions to our nation's pressing challenges".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 25. 09:37
Döntött a magyar olimpiai bajnok: ezt most kihagyja
2026. február 25. 08:48
Véglegessé válik a foci BL nyolcadddöntős mezőnye, pályán a veszprémi kézisek is – sport a tévében
×
×