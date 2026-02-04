ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 4. szerda
Dacia Duster gépkocsi egy autókiállításon.
Nyitókép: Pixabay

Bajban a Dacia, 900 dolgozótól válna meg

Infostart / MTI

Csökkenti a termelést az Automobile Dacia SA, emiatt 900 dolgozótól válna meg – írta a profit.ro című hírportál.

A vállalatnál nem terveznek elbocsátásokat, a cégvezetés tekintélyes összegű végkielégítéssel ösztönzi a dolgozókat az önkéntes távozásra.

A legkisebb, nettó 25 ezer lejes (1,869 millió forint) végkielégítésre azok számíthatnak, akik legfeljebb két éve dolgoznak a vállalatnál. A szolgálati idővel párhuzamosan nő az összeg is, a maximális 210 ezer lej (mintegy 15,7 millió forint) azoknak jár, akik 16 évnél hosszabb ideje állnak az autógyártó alkalmazásában. Speciális elbírálásban részesülnek azok, akik foglalkozási ártalom miatt betegedtek meg, vagy munkabaleset miatt vesztették el részlegesen a munkaképességüket, ők 240 ezer lejre (mintegy 18 millió forint) számíthatnak.

„Nem hagyunk jóvá minden távozási kérelmet, a döntési jog a részlegvezetőké” – mondta Mihai Bordeanu, az Automobile Dacia vezérigazgatója.

A cégvezetés a termelés tervezett csökkentése miatt akar megválni az alkalmazottak egy részétől.

„A vezetőség közölte velünk, hogy januártól csökkenteni szándékozik a termelést. Napi 165 járműről van szó, ami körülbelül 900 fős létszámcsökkentést feltételez” – közölte Viorel Ungureanu szakszervezeti vezető.

Az Automobile Dacia mintegy 11 ezer főt foglalkoztat. A Renault tulajdonában levő vállalat 2025-ben 297 182 személygépkocsit gyártott, 4 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

