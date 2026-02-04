ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Ukrajnai háború – Azonnali hatályú kiutasításról tett bejelentést Orbán Viktor

Nem marad következmények nélkül a Kárpátaljáról érkezett minapi hír, mely szerint újabb magyar esett áldozatul az ukrajnai kényszersorozásnak.

A szerdai kormányülésen áttekintették az ukrajnai háborúval kapcsolatos fejleményeket, és úgy találták, hogy újra kényszersorozás áldozatává vált egy magyar Kárpátalján.

Mint Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videójából kiderül, egy idős magyar asszony adott jelzést az ügyről, hogy hiába hívták telefonon a fiát, nem reagált, kisvártatva kapták az értesítést a fia haláláról.

Az érintett kárpátaljai családdal felvették a kapcsolatot a magyar kormány részéről, nekik minden segítséget megadnak, de ezen kívül arról is döntött a kormány, hogy a kényszersorozásban részt vevő személyeket Magyarország területéről haladéktalanul kiutasítják.

ukrajna

orbán viktor

kiutasítás

kényszersorozás

