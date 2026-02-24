ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.36
usd:
321.05
bux:
124714.69
2026. február 24. kedd Mátyás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én.
Nyitókép: A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én. MTI/Szigetváry Zsolt

Újabb napot csúszik a Barátság kőolajvezeték újraindítása

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Ismét későbbre, ezúttal február 26-ra halasztotta az ukrán fél a Barátság kőolajvezeték újraindításának időpontját – közölte a szlovák gazdasági minisztérium kedden a szlovák állami tranzittársaságnak, a Transpetrolnak küldött ukrán információra hivatkozva.

Ez az adat a Transpetrolnak rendszeresen megküldött szállítási harmonogram aktuális verziójából származik, amely által a szállítás újraindításával kapcsolatban már más lehetséges időpontokat is közöltek korábban.

A szlovák gazdasági minisztérium mostani közleménye szerint az ukrán fél nem pontosította, hogy ezúttal miért került sor az újraindítás időpontjának későbbre halasztására.

A Transpetrollal közölt tranzitterv kedden frissített változata február 26-ban jelöli meg a Barátság kőolajvezetéken történő olajszállítás újraindításának időpontját, a tranzitterv hétfői változatában azonban még február 25-i dátum szerepelt – írta a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség, rámutatva, hogy az ukrán fél által hivatkozott dátumok folyamatosan változnak.

A szlovák gazdasági tárca keddi közleményében arról is írt, hogy aktuális információkkal rendelkeznek arról a tűzesetről is, amely a Barátság kőolajvezeték egyik oroszországi szakaszán, a Kalejkino szivattyúállomásnál történt. Mint írták: a hozzáférhető műszaki információk alapján úgy tudják, hogy a szivattyúállomást ért károsodás nem olyan mértékű, hogy az befolyásolná a Szlovákiába irányuló leendő tranzitot.

Kezdőlap    Külföld    Újabb napot csúszik a Barátság kőolajvezeték újraindítása

szlovákia

ukrajnai háború

barátság kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Áder János: megoldásokat mutatunk a fenntarthatósággal kapcsolatos problémákra

Áder János: megoldásokat mutatunk a fenntarthatósággal kapcsolatos problémákra
A környezetvédelemmel foglalkozó Planet Budapest 2026 rendezvényről, az akkumulátorgyárakról, de még az üvegvisszaváltásról és a fast fashion divatirányzat hátulütőiről is beszélt Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
VIDEÓ
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.25. szerda, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mégiscsak lesz alpolgármestere Budapestnek - ítéletet hozott a bíróság

Mégiscsak lesz alpolgármestere Budapestnek - ítéletet hozott a bíróság

Másfél éve működik főpolgármester-helyettes nélkül Budapest, de a jogilag mulasztásként minősített helyzetet mostanra kellett rendezni. A kijelölés a legutóbbi érvényes javaslat alapján valósul meg, így a szocilista Tüttő Kata lesz Karácsony Gergely helyettese.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Árrésstop meglepő hatása: teljesen átrendeződött a magyar boltok forgalma

Árrésstop meglepő hatása: teljesen átrendeződött a magyar boltok forgalma

Az elemzés szerint az árrésstop látványosan átrendezte az üzlettípusok forgalmát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 24. 18:34
Brit vezérkari főnök: elkerülhetetlen az összeütközés a Nyugat és Oroszország között
2026. február 24. 17:24
Vizsgálat indult Oroszországban a Telegram alapítója ellen
×
×