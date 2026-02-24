Újabb napot csúszik a Barátság kőolajvezeték újraindítása

Ez az adat a Transpetrolnak rendszeresen megküldött szállítási harmonogram aktuális verziójából származik, amely által a szállítás újraindításával kapcsolatban már más lehetséges időpontokat is közöltek korábban.

A szlovák gazdasági minisztérium mostani közleménye szerint az ukrán fél nem pontosította, hogy ezúttal miért került sor az újraindítás időpontjának későbbre halasztására.

A Transpetrollal közölt tranzitterv kedden frissített változata február 26-ban jelöli meg a Barátság kőolajvezetéken történő olajszállítás újraindításának időpontját, a tranzitterv hétfői változatában azonban még február 25-i dátum szerepelt – írta a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség, rámutatva, hogy az ukrán fél által hivatkozott dátumok folyamatosan változnak.

A szlovák gazdasági tárca keddi közleményében arról is írt, hogy aktuális információkkal rendelkeznek arról a tűzesetről is, amely a Barátság kőolajvezeték egyik oroszországi szakaszán, a Kalejkino szivattyúállomásnál történt. Mint írták: a hozzáférhető műszaki információk alapján úgy tudják, hogy a szivattyúállomást ért károsodás nem olyan mértékű, hogy az befolyásolná a Szlovákiába irányuló leendő tranzitot.