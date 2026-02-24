ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd Mátyás
Egy kitátott szájjal úszó óriáscápa (Cetorhinus maximus), ahogy kopoltyúin át szűri a tengervizet.
Nyitókép: Corbis/VCG/Getty Images

Tízméteres cápa bukkant fel Horvátország partjainál

Infostart

A Cres-szigetnél megjelent óriáscápa védett, sérülékeny állatfaj, egy igazi békés óriás. A kutatók a megfigyeléséhez a lakosság segítségét kérik, egy mobilalkalmazáson lehet jelezni az észleléseket.

Óriáscápa (Cetorhinus maximus), a világ második legnagyobb termetű cápafaja bukkant fel Horvátország partjainál. Az állatot Cres szigete mellett videózták le, a felvétel alapján pedig a Blue World Institute tengeri kutatóintézet szakértői is egyértelműen azonosították a fajt – írja a Croatia Week híradása nyomán a szeretlekmagyarorszag.hu.

Az óriáscápa akár 10 méter hosszúra is megnőhet, így a cetcápa után a második legnagyobb a sorban. A legtöbb cápafajjal ellentétben viszont nem ragadozó, hanem a bálnákhoz hasonlóan szűrögető életmódot folytat, kizárólag planktonokkal táplálkozik, ezért az emberekre sem jelent veszélyt.

Jellegzetessége, hogy kosárszerű száját hatalmasra tátja úszás közben, így szűri át a vizet a kopoltyúrésein, ahol a táplálék fennakad.

Az óriáscápa ritka vendég az Adrián, példányai leginkább tél végén és tavasz elején bukkannak fel. Leggyakrabban a Kvarner-öbölben észlelik, mivel itt különösen magas a fő táplálékát jelentő zooplanktonok koncentrációja. A mostani észlelés illeszkedik a sorba: tavaly márciusban a Trieszti-öbölben, az azt megelőző év februárjában pedig Pula előtt is lencsevégre kaptak egy példányt.

A Blue World Institute arra kéri a lakosságot és a hajósokat, hogy a Marine Ranger mobilalkalmazáson vagy más online felületeken jelentsék be, ha óriáscápát látnak, ezzel segítve a faj kutatását. Az óriáscápa sérülékenynek számít a túlhalászat és a lassú szaporodása miatt. Nemzetközi egyezmények védik, az Európai Unió vizein pedig tilos a célzott halászata, a kifogott példányok megtartása és a velük való kereskedés is.

