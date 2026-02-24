ARÉNA - PODCASTOK
The M777 howitzer is a British/American towed 155 mm artillery piece in the howitzer class
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Brit vezérkari főnök: elkerülhetetlen az összeütközés a Nyugat és Oroszország között

Infostart

A brit hadsereg vezérkari főnöke, Sir Roly Walker tábornok az ukrajnai háború kitörésének negyedik évfordulóján azt mondta, Nagy-Britannia előbb-utóbb szembetalálja magát az orosz hadsereggel, függetlenül attól, hogyan ér véget a fegyveres konfliktus.

A brit hadsereg vezérkari főnöke, Sir Roly Walker tábornok úgy látja, hogy Nagy-Britannia elkerülhetetlenül összeütközésbe kerül Oroszországgal, függetlenül attól, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hadserege győztesként vagy vesztesként jön ki az ukrajnai háborúból, ami négy évvel ezelőtt robbant ki – írja az Index a brit vezérkari főnök a Daily Mailnek írt exkluzív cikke alapján.

A brit katonai vezető hangsúlyozta, hogy Moszkva egyre nagyobb és ütőképesebb haderőt épít ki egy szélesebb körű háborúra való felkészülés érdekében, és

arra szerinte semmi jel nem utal, hogy Moszkva beéri Ukrajnával. „Mi, és általában véve a Nyugat, Oroszország célkeresztjében vagyunk”

– jelentette ki a tábornok.

Sir Roly Walker a komor hangvételű felütés ellenére sem veszítette el magabiztosságát: kijelentette, hogy amikor eljön az idő, Nagy-Britannia győzedelmeskedik, a jövő pedig „a nyugati országok feltételei szerint alakul majd”.

A Kreml harci elszántságát jól mutatja, hogy Oroszország – annak ellenére, hogy már több mint egymillió katonát veszített el Ukrajnában – továbbra is tízezreket küld a frontvonalra, hogy elérje a háborús céljait.

Alistair Carns, a brit védelmi minisztérium fegyveres erőkért felelős államtitkár-helyettese az 1937–1938-as évekhez hasonlította a jelenlegi helyzetet, párhuzamot vonva a második világháború előestéjével. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ennél is messzebbre ment hétfőn, szerinte Vlagyimir Putyin valójában már el is indította a harmadik világháborút.

A háború eszkalációjától tartó Walker tábornok a brit védelmi kapacitások bővítésére és a nemzeti fegyverarzenál újjáépítésére szólította fel a politikai döntéshozókat.

A kitüntetett volt SAS-tiszt azt is megfogadta, hogy szembeszáll és legyőzi az ellenfelet, ha Oroszország megpróbál betörni a NATO területére.

„Oroszország azzal kezdte ezt a háborút, hogy megtámadta Ukrajnát. Számomra úgy tűnik, hogy csak Moszkva dönthet a fegyverszünetről. Továbbra is segítenünk kell Ukrajnát. Erőt kell mutatnunk Vlagyimir Putyinnak, nehogy elhiggye, hogy NATO-területeket is elcsatolhat. Soha nem adjuk fel azt, ami fontos nekünk” – tette hozzá a vezérkari főnök.

Keir Starmer brit miniszterelnök a Müncheni Biztonsági Konferencián arról beszélt, hogy ma már a britek is érzik a fenyegetéseket, elsősorban az oroszok részéről. Közben a nyugati tisztviselők egyetértettek abban, hogy az orosz erők nem fognak megállni Ukrajnánál, ha megosztottnak érzik Európát. Az Egyesült Királyság és Németország katonai vezetői felszólították a világ nagyhatalmait, hogy dolgozzanak ki egy fegyverkezési stratégiát, hogy szükség esetén fel tudják venni a harcot Oroszországgal. Németország legmagasabb rangú tábornoka szerint az országnak fel kell készülnie egy esetleges európai háborúra, miközben Berlin a fegyverszállításokon túl több tízezer ukrán katona kiképzésével is támogatja Kijevet.

