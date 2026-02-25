Súlyos veszélyhelyzet Zuglóban

Lakossági jelzés alapján kellett intézkedni Zuglóban az Ond Vezér útja 39–47. mögötti park területén, ahol ismeretlen személy szöges virslidarabokat szórt el.

Az ilyen „halálos falatok” nemcsak a kutyákra, hanem a játszótér és a fitneszpark miatt a gyermekekre is közvetlen veszélyt jelentenek, ezért az eset kiemelt figyelmet és gyors intézkedést igényelt – olvasható a Zuglói Önkormányzati Rendészet közösségi oldalán.

A rendészet az első bejelentést követően megkezdte a terület fokozott ellenőrzését, egy héten át napi rendszerességgel járőröztek, szemléket tartottak és a körzeti rendész célzott vizsgálódásba kezdett.