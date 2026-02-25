ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 25. szerda
Az ukrán 44. önálló tüzérdandár katonái 2SZ22 Bohdana ukrán 155 mm-es önjáró löveggel tüzelnek az orosz állásokra a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai területen 2025. augusztus 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA

Ukrajna tüzérségi ellátásának felét Csehország biztosítja

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A cseh lőszerbeszerzési kezdeményezés keretében Ukrajna tavaly összesen 1 millió 960 ezer darab nagy kaliberű lőszert kapott – tájékoztatott a cseh kormány nemzetbiztonsági tanácsadója a cseh parlament felsőházának nyilvános meghallgatásán. Az idei évre eddig 880 ezer darab lőszer finanszírozása biztosított, ugyanakkor Prága további támogatókat és adományozókat keres, hogy a program teljes kerete elérje a 2,5, illetve 5 milliárd cseh korona, vagyis a 100 és 200 millió euró közötti összeget.

A cseh lőszerkezdeményezés az ukrán hadsereg egyik legfontosabb ellátási forrásává vált. Az Ukrajnába szállított összes lőszer mintegy 48 százaléka ebből a programból származik, a legkeresettebb, 155 milliméteres lövedékek esetében pedig ez az arány már 52 százalék.

Ezek kulcsfontosságú eszközök a fronton, ahol az ukrán erők naponta három-nyolcezer darabot használnak fel.

Kijev jelenleg elsősorban olyan lőszereket kér, amelyek hatótávolsága meghaladja a 30 kilométert.

Hynek Kmoníček, cseh nemzetbiztonsági tanácsadó hangsúlyozta: Csehország a jövőben is folytatni kívánja a rendszeres szállításokat, mert ezek nélkül Ukrajna helyzete jelentősen romlana. Arra is figyelmeztetett, hogy az idei év során várhatóan csökken az Egyesült Államok támogatása, ami még nagyobb felelősséget ró az európai országokra.

Az ukrajnai háború és az egyre bizonytalanabb biztonsági helyzet Csehországban is felerősítette a hadsereg állapotáról és a védelem finanszírozásáról szóló vitát. A cseh hadsereg keddi parancsnoki gyűlésén Karel Řehka vezérkari főnök arról beszélt:

„véget ért az a korszak, amikor Európa természetesnek vehette a békét és a biztonságot.”

Figyelmeztetett arra is, hogy a jelenlegi biztonsági környezet nem fog egyhamar javulni, ezért Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia saját védelméért. Beszédében a cseh hadsereg modernizációjáról is szólt. Mint mondta, az elmúlt évek beruházásai nem felesleges kiadások voltak, hanem az ország biztonságát szolgálták. Ugyanakkor elismerte, hogy a védelem hosszú távú elhanyagolása miatt most jelentős fejlesztésekre van szükség, és egyes kulcsfontosságú katonai képességek kiépítése akár hat-tíz évet is igénybe vehet. A vezérkari főnök egyben figyelmeztetett a védelmi kiadások csökkentésének kockázataira.

Jaromír Zůna védelmi miniszter ugyanakkor úgy reagált: az ország biztonságát nem lehet kizárólag számokban és a GDP-hez viszonyított védelmi kiadások arányában mérni. Elmondta, hogy a védelem finanszírozása szempontjából a 2027 és 2031 közötti időszak lesz kulcsfontosságú. Szerinte a jelenlegi költségvetési csökkentések nem veszélyeztetik a hadsereg modernizációs projektjeit, és a kormány továbbra is elkötelezett a haderő fejlesztése mellett.

A parlament védelmi bizottsága a múlt héten azt javasolta, hogy a képviselőház fogadja el az idei védelmi költségvetést, amely 155 milliárd koronával számol. Ez azonban jelentősen alacsonyabb az eredeti tervezetnél: a korábbi kormány, amelyet Petr Fiala vezetett, még 176 milliárd koronát különített volna el erre a célra.

