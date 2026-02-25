Autós üldözés Százhalombattán – „halált megvető bátorsággal” menekült az elkövető – videó

A Százhalombattai Rendőrőrs munkatársai január végén egy autóst akartak intézkedés alá vonni, ám a sofőr a jelzésre nem állt meg, inkább a menekülést választotta – írja beszámolójában a Pest vármegyei rendőrség.

Az „akció” során a renegát sofőr több közlekedési szabályt is megszegett, végül hajmeresztő módon egy érdi vasúti átjáró tilos jelzésén is áthajtott.

A rendőrség tájékoztatása szerint az ügyben eljárás indult, a mutatványsorozat várhatóan több százezres büntetést és vezetéstől való eltiltást fog érni.

A Pest vármegyei rendőrség fedélzeti kamerával készült videót is közzétett az esetről Facebook-oldalán: