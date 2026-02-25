ARÉNA - PODCASTOK
rendőri ellenőrzés kék villogó rendőrautó rendőrség // Police in pursuit of a reckless driver at night. About 30 years old scared Caucasian man.
Nyitókép: GoodLifeStudio / Getty Images

Autós üldözés Százhalombattán – „halált megvető bátorsággal” menekült az elkövető – videó

Infostart

A rendőrségi felvételen jól látszik, hogy az üldözött jármű sofőrje sorban követi el a szabálytalanságokat, sőt még a vasúti átjáró tilos jelzése sem érdekli.

A Százhalombattai Rendőrőrs munkatársai január végén egy autóst akartak intézkedés alá vonni, ám a sofőr a jelzésre nem állt meg, inkább a menekülést választotta – írja beszámolójában a Pest vármegyei rendőrség.

Az „akció” során a renegát sofőr több közlekedési szabályt is megszegett, végül hajmeresztő módon egy érdi vasúti átjáró tilos jelzésén is áthajtott.

A rendőrség tájékoztatása szerint az ügyben eljárás indult, a mutatványsorozat várhatóan több százezres büntetést és vezetéstől való eltiltást fog érni.

A Pest vármegyei rendőrség fedélzeti kamerával készült videót is közzétett az esetről Facebook-oldalán:

Donald Trump megtartotta második ciklusának első hivatalos évértékelő beszédét (State of the Union address) a Kongresszus két háza előtt. Az amerikai elnök rekordhosszúságú beszédében határozott védelmébe vette második elnöki ciklusának első évét, „korszakos fordulatot” emlegetve.
Pontosan egy évvel ezelőtt tartották Németországban az előrehozott parlamenti választásokat, amely két hónappal később CDU/CSU és az SPD kormánykoalíciójához vezetett. A legfrissebb felmérés eredményei mellett az is kiderült, hogy már nem csak az AfD számít „veszélyes” pártnak.
 

