Kórházba került a norvég király

A norvég királyi palota közölte: kórházba kellett szállítani a Kanári-szigeteken üdülő V. Harald királyt. Az uralkodó múlt szombaton töltötte be a 89. életévét, kedd este azonban Tenerife egyik kórházba került, ahol fertőzés és kiszáradás miatt kezelik. A közlemény szerint a király állapota stabil.

A személyi orvosa Tenerifére utazik és szerdán, miután felmérte a király egészségi állapotát, további tájékoztatást ad majd – tette hozzá a palota.

V. Harald és Szonja királyné téli vakációjukat töltik Tenerifén. Harald 1991 óta Norvégia uralkodója.