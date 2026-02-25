ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 25. szerda
Szenzációs, de nem a semmiből jött a Bodö/Glimt bravúrja: a Bajnokok Ligája történetében először jutott be norvég csapat a legjobb tizenhatba. Photo by Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images
Nyitókép: Photo by Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images

A Bodö/Glimt sokadszor is megcsinálta, amiről azt hittük, lehetetlen

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Szenzációs, de nem a semmiből jött a Bodö/Glimt bravúrja: a Bajnokok Ligája történetében először jutott be norvég csapat a legjobb tizenhatba.

Ugyanakkor a Bodö/Glimt csak a BL-ben újonc a mostani idényben, nem a nemzetközi porondon, s még csak nem is az európai kupák tavaszi szakaszában: egy éve, 2025 tavaszán az Európa-ligában a holland Twente, a görög Olympiakosz és az olasz Lazio csapatát kiejtve az elődöntőbe jutott, csak ott esett ki, a Tottenhammel szemben.

Ettől még tény: a nagyjából 110 kilométerrel az Északi-sarkkörön túl fekvő norvég város csapata meglepetést keltett azzal, hogy a negyedik 2026-os tétmérkőzését is megnyerte: a Manchester City, az Atlético Madrid és az Internazionale elleni győzelem után újra megverte a kilenc hónappal ezelőtt BL-döntős milánói fekete-kékeket.

Van-e, aki még ma is csak a hazai pályának, a műfűnek, a különleges körülményeknek tulajdonítja a Bodö/Glimt sikereit? Hiszen ez a csapat nyerni tudott a madridi Metropolitanóban és a milánói San Siróban is!

A Bodō/Glimt az első norvég csapat, amelyik a kieséses szakaszban továbbjutott a Bajnokok Ligájában.

Az első csapat Európa öt nagy ligáján kívülről, amelyik négy egymást követő győzelmet aratott a BL-sorozatban az említett ligákba tartozó (angol, spanyol, német, olasz és francia) ellenfelek ellen. A BEK-ben utoljára a holland Ajax volt erre képes, az 1971–1972-es szezonban, amikor meg is nyerte a trófeát.

Jens Petter Hauge, aki azon kevés játékos egyike a Bodö/Glimt keretében, aki volt már topligás csapat tagja, pikáns, de éppen az Inter városi riválisának, az AC Milannak a mezét viselte, hat gólt szerzett már a mostani sorozatban. Ez a legtöbb gól, amit norvég játékos valaha is szerzett egy norvég klub színeiben egy BEK- vagy BL-kiírásban.

„Nagyon izgalmas lesz látni, mit hoz a következő két mérkőzés” – mondta a továbbjutás után, s egyáltalán nem mindegy, hogy megfogja-e Fortuna a norvégok kezét. Két ellenfélből kapnak egyet: a lisszaboni Sporting vagy a Manchester City lehet az.

„Történelmi pillanat ez a Bodö számára, és azt hiszem, a norvég futball számára is” – mondta Kjetil Knutsen menedzser a mérkőzés után.

Alighanem az európai futball számára is. Visszahozza a futballromantikát, a reményt, hogy egy „kiscsapat” is felveheti a versenyt az óriásokkal.

A Bodö/Glimt csapatában az izraeli születésű, orosz és brit útlevéllel is rendelkező kapus, Nyikita Haikin kivételével kizárólag skandináv, sőt, a mezőnyjátékosokat tekintve a dán Högh kivételével csak norvég futballisták szerepeltek kedd este Milánóban.

Az alaptizenegyben négy saját nevelésű futballista van. A transfermarkt.de szerint a keret összesített piaci értéke 77 millió euró, nincs olyan játékos, akinek 10 millió euró fölötti lenne.

A Diana-botrány „semmiség” volt ehhez képest – Gálik Zoltán a brit monarchia válságáról

A Diana-botrány „semmiség” volt ehhez képest – Gálik Zoltán a brit monarchia válságáról

Őrizetbe vették hétfőn Peter Mandelsont, a brit Munkáspárt volt főideológusát az Epstein-ügyben folyó vizsgálat keretében. András volt yorki herceget – aki közeli barátságot ápolt a szexuális bűncselekmények miatt elítélt amerikai milliárdossal – több nappal korábban, február 19-én tartóztatták le hivatali visszaélés gyanúja miatt. Az ügy fejleményeiről és lehetséges következményeiről Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével beszélgettünk.
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
 
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Az orosz külső hírszerzés (SZVR) jelentése szerint az Egyesült Királyság és Franciaország atomfegyvereket készül átadni Ukrajnának. London elutasította a vádakat, mondván, Vlagyimir Putyin orosz elnök csak saját „rémtetteiről” akarja elterelni a figyelmet. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök máris atomcsapással fenyegette meg a két nyugat-európai országot. Eközben Putyin arról beszélt az FSZB vezetése előtt, hogy hírszerzési információik szerint Ukrajna a Fekete-tenger alatti gázvezetékek megtámadására készülhet. Nyugati tisztségviselők értékelése szerint az egyre súlyosabb veszteségek miatt Vlagyimir Putyin nehézségekbe ütközhet, amennyiben a következő hónapokban nagyszabású offenzívát kíván indítani Ukrajna ellen. Az orosz hadsereg veszteségei immár harmadik hónapja haladják meg az újonnan toborzott katonák számát. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Pályán a Real, PSG, komoly bajban a Juventus: jön a szerdai-BL-nap, mire számítsunk?

Pályán a Real, PSG, komoly bajban a Juventus: jön a szerdai-BL-nap, mire számítsunk?

A nagy bajban lévő Juventus mellett pályára lép a francia bajnok Paris Saint-Germain, a Real Madrid és a Borussia Dortmund is, a tét pedig a legjobb 16 közé kerülés.

Trump claims economic 'turnaround for the ages' in longest State of the Union speech

Trump claims economic 'turnaround for the ages' in longest State of the Union speech

In an one hour and 47 minute-address, he also warned Iran against pursuing a nuclear weapons programme and hit out at "crazy" Democrats.

2026. február 25. 09:37
Döntött a magyar olimpiai bajnok: ezt most kihagyja
2026. február 25. 09:13
Diplomáciai vihart kavart a Bayern edzőjének kijelentése Magyarországról
