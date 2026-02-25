ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.11
usd:
319.79
bux:
125650.4
2026. február 25. szerda Géza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Apró hiba még belefér – így vizsgálják az ajánlásokat a választási irodák

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A választási irodáknak négy napjuk van arra, hogy ellenőrizzék a parlamenti választáson indulni szándékozó jelöltek által összegyűjtött ajánlásokat, és megállapítsák azok érvényességét. Az ajánlások érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás.

Az áprilisi országgyűlési választásokon indulni szándékozóknak 500, a választókerületben élő választópolgár ajánlását kell összegyűjteniük a választási iroda által kinyomtatott és hitelesített ajánlóíveken.

A választási iroda az ellenőrzés során megvizsgálja, hogy

  • a jelölt nevére kiállított eredeti ajánlóívről van-e szó,
  • rá van-e vezetve az ajánlást gyűjtő neve, személyi azonosítója, személyi igazolványának, útlevelének vagy vezetői engedélyének száma és aláírása.
  • Ellenőrzik azt is, a felvezetett adatok egyeznek-e a nyilvántartásban szereplőkkel.

Az ajánlóívre felvezetett adatok alapján a választási iroda azonosítja az ajánló választópolgárt, megvizsgálja, van-e választójoga, és megegyeznek-e az ajánlóíven feltüntetett adatai (név, személyi azonosító, lakcím) a központi névjegyzékben szereplőkkel.

A választási irodák elfogadják az ajánlást akkor is, ha a választópolgár feltüntette valamennyi adatát és az alapján egyértelműen beazonosítható, de ajánlása adásakor egyes adatai csekély mértékben eltérnek a központi névjegyzékben szereplőktől.

Ilyen például, ha valaki nem tünteti fel a doktori címét, ha több keresztneve közül csak az egyik szerepel, ha a lakcímében a települést rövidítette (például Budapest-Bp., Debrecen-Db.), de az egyértelműen beazonosítható, vagy ha nem jó helyesírással írta le a lakcímét (például Kossuth Lajos nevét egy „s”-sel vagy „h” nélkül vezette fel az ajánlásra).

Csekély eltérés, ha a közterület jellegét nem a központi névjegyzékben szereplő módon adta meg a választópolgár, de a megadott közterület jelleg azonos kategóriába tartozik (például út - útja - utca - körút, tér - tere - körtér, köz - köze, sor - ároksor - fasor), vagy a közterület jellegét a központi névjegyzéktől eltérően, rövidítve jelölte meg (utca - u., körút - krt.).

A választási irodák érvényesnek fogadják az ajánlást akkor is, ha költözéssel nem járó lakcímváltozás történt (például átszámozták a közterületet vagy megváltozott annak jellege, neve), és a választópolgár a korábbit tüntette fel.

Nem fogadható el érvényesnek az az ajánlás, amelyiken valamelyik adatot egyáltalán nem vagy jelentős eltéréssel, hiányosan adták meg

(például csak a vezetéknevet tüntették fel, a személyi azonosító hiányos vagy pontatlan, a lakcímadat nem tartalmaz településnevet vagy házszámot).

A választási iroda ellenőrzi azt is, szerepel-e az íven az ajánló aláírása. Itt az ellenőrzés csak az aláírás meglétére, illetve arra vonatkozhat, hogy nem szerepel-e az aláírás rovatban az ajánló nevétől szemmel láthatóan eltérő név.

A választási iroda megállapítja, hogy az ajánló választópolgár február 21-e, az ajánlásgyűjtés kezdete és az ajánlóív benyújtásának napja között bármely időpontban jogosult volt-e a választókerületben jelöltet ajánlani.

Ellenőrzi azt is, hogy a választópolgár ugyanazon jelöltre nem adott-e le már érvényes jelölést, ugyanis az áprilisi választáson egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat érvényesen, de egy jelöltet csak egyszer.

Megállapítja továbbá, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e az 500-at. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságot, amely dönt a jelölt nyilvántartásba vételéről.

Az ajánlások gyűjtésére és a jelöltek bejelentésére március 6-án 16 óráig van lehetőség.

Aki elmulasztja leadni az összes ajánlóívet, azt megbírságolják. A bírságot a választási bizottság szabja ki hivatalból, ennek összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. Nem szabható ki bírság az olyan, ajánlást nem tartalmazó ív után, amelyet a határidő lejártát követő napon adnak le.

Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda július 13-án megsemmisíti.

Kezdőlap    Belföld    Apró hiba még belefér – így vizsgálják az ajánlásokat a választási irodák

választási iroda

ajánlás

országgyűlési választás

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Diana-botrány „semmiség” volt ehhez képest – Gálik Zoltán a brit monarchia válságáról

A Diana-botrány „semmiség” volt ehhez képest – Gálik Zoltán a brit monarchia válságáról

Őrizetbe vették hétfőn Peter Mandelsont, a brit Munkáspárt volt főideológusát az Epstein-ügyben folyó vizsgálat keretében. András volt yorki herceget – aki közeli barátságot ápolt a szexuális bűncselekmények miatt elítélt amerikai milliárdossal – több nappal korábban, február 19-én tartóztatták le hivatali visszaélés gyanúja miatt. Az ügy fejleményeiről és lehetséges következményeiről Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével beszélgettünk.
Donald Trump: korszakalkotó fordulatot értünk el – évértékelő

Donald Trump: korszakalkotó fordulatot értünk el – évértékelő

Donald Trump megtartotta második ciklusának első hivatalos évértékelő beszédét (State of the Union address) a Kongresszus két háza előtt. Az amerikai elnök rekordhosszúságú beszédében határozott védelmébe vette második elnöki ciklusának első évét, „korszakos fordulatot” emlegetve.
VIDEÓ
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.25. szerda, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderültek a számok: Oroszország olyan árat fizet a háborúért, amit már nem engedhet meg magának

Kiderültek a számok: Oroszország olyan árat fizet a háborúért, amit már nem engedhet meg magának

Oroszország súlyos válságba került, mind gazdaságilag, mind társadalmilag: Vlagyimir Putyin elnök vezetése egyre nehezebben tudja pótolni az ukrajnai háborúban elszenvedett, a NATO becslése szerint már 1,1 millió főt elérő veszteségeit, miközben katonai kiadásai 2021 óta megháromszorozódtak és a GDP 7,3 százalékára emelkedtek – írja a Handelsblatt az IISS friss jelentése alapján. A londoni intézet szerint Moszkva magas emberi és pénzügyi árat fizet a korlátozott területszerzését, miközben a globális fegyverkezési verseny tovább gyorsul.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megállhat a lejtmenet? Pluszban indulhat a BUX a nagy zakó után

Megállhat a lejtmenet? Pluszban indulhat a BUX a nagy zakó után

A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, amely így 39 687 forintnál rövid távú ellenállást jelent.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hails economy and threatens Iran in longest-ever State of the Union

Trump hails economy and threatens Iran in longest-ever State of the Union

The US president says he has overseen a "turnaround for the ages", as Democrats say his speech "offered no real solutions to our nation's pressing challenges".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 25. 09:49
Vigyázat! Hamis rendőrségi e-mailek terjednek
2026. február 25. 09:25
Máris beütötött a pollensokk, és ez még csak a kezdet
×
×