2026. február 25. szerda Géza
Hvicsa Kvarachelia, a Paris Saint-Germain játékosa, miután gólt szerzett a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának elsõ fordulójában játszott Paris Saint-Germain-Atalanta mérkõzésen Párizsban 2025. szeptember 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Teresa Suárez

Véglegessé válik a foci BL nyolcadddöntős mezőnye, pályán a veszprémi kézisek is – sport a tévében

Infostart / MTI

A címvédő Paris Saint-Germain a Monacót fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligájában, míg a Juventusnak háromgólos hátrányt kellene ledolgoznia Sallai Roland csapatával, a Galatasarayjal szemben.

M4 Sport

18.00: Kézilabda, női NB I, Győri Audi ETO KC–Vasas SC

Sport 1

16.00: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga, nyolcaddöntő, Benfica–AZ Alkmaar

18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Veszprém–Dinamo Bucuresti

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó, Paris Saint-Germain–AS Monaco

Sport 2

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó, Atalanta–Borussia Dortmund

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó, Juventus–Galatasaray

Eurosport 1

14.00 és 20.00: Sznúker, Welsh Open, 2. forduló

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Najmah–al-Nasszr

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Stoke City–Oxford United

A Diana-botrány „semmiség” volt ehhez képest – Gálik Zoltán a brit monarchia válságáról

A Diana-botrány „semmiség” volt ehhez képest – Gálik Zoltán a brit monarchia válságáról

Őrizetbe vették hétfőn Peter Mandelsont, a brit Munkáspárt volt főideológusát az Epstein-ügyben folyó vizsgálat keretében. András volt yorki herceget – aki közeli barátságot ápolt a szexuális bűncselekmények miatt elítélt amerikai milliárdossal – több nappal korábban, február 19-én tartóztatták le hivatali visszaélés gyanúja miatt. Az ügy fejleményeiről és lehetséges következményeiről Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével beszélgettünk.
Donald Trump: korszakalkotó fordulatot értünk el – évértékelő

Donald Trump: korszakalkotó fordulatot értünk el – évértékelő

Donald Trump megtartotta második ciklusának első hivatalos évértékelő beszédét (State of the Union address) a Kongresszus két háza előtt. Az amerikai elnök rekordhosszúságú beszédében határozott védelmébe vette második elnöki ciklusának első évét, „korszakos fordulatot” emlegetve.
VIDEÓ
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
 
Az egyik nagybank már az AI-korára készíti fel a dolgozóit, alapvető változásokra készülnek

Az egyik nagybank már az AI-korára készíti fel a dolgozóit, alapvető változásokra készülnek

A Commonwealth Bank of Australia (CBA) 90 millió ausztrál dolláros, hároméves programot indít, amellyel felkészíti munkavállalóit a mesterséges intelligencia térnyerése miatt átalakuló munkaerőpiaci környezetre - közölte a Finextra. Hasonló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!

Mindent átírhat a kamatcsökkentés a magyar gazdaságban: erre készülhetünk az MNB lépése után

Mindent átírhat a kamatcsökkentés a magyar gazdaságban: erre készülhetünk az MNB lépése után

Közel másfél év szünet után a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal, 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump hails economy and threatens Iran in longest-ever State of the Union

Trump hails economy and threatens Iran in longest-ever State of the Union

The US president says he has overseen a "turnaround for the ages", as Democrats say his speech "offered no real solutions to our nation's pressing challenges".

