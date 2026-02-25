Véglegessé válik a foci BL nyolcadddöntős mezőnye, pályán a veszprémi kézisek is – sport a tévében

M4 Sport
18.00: Kézilabda, női NB I, Győri Audi ETO KC–Vasas SC
Sport 1
16.00: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga, nyolcaddöntő, Benfica–AZ Alkmaar
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Veszprém–Dinamo Bucuresti
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó, Paris Saint-Germain–AS Monaco
Sport 2
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó, Atalanta–Borussia Dortmund
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó, Juventus–Galatasaray
Eurosport 1
14.00 és 20.00: Sznúker, Welsh Open, 2. forduló
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Najmah–al-Nasszr
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Stoke City–Oxford United