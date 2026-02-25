Szerdai időjárás: két dolog miatt is szenvedni fogunk

Több mint húszfokos különbség lesz az éjjelek és a nappalok között a következő napoban: fagypont alatti, néhol mínusz 5-6 fokos éjszakák után néhol akár plusz 15 fok fölé is fölmehet a hőmérséklet a következő napokban.

Ráadásul a Hungaromet előrejelzése szerint előbb az északnyugati, majd holnap délutántól, estétől az északkeleti szél élénkül meg, ez pedig kis kettősséget hoz hazánkba.

Szerdán többnyire sok napsütésre lehet számítani a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Keleten viszont maradhatnak délutánig felhős, borongós körzetek, arrafelé néhol zápor előfordulhat, másutt csapadék szerdán sem várható.

Szerdán újra megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, majd délután a keleties irányba forduló szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +3 fok között valószínű, de az északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nagyrészt 9 és 14 fok között alakul, de a tartósan felhős északkeleti tájakon ennél több fokkal hűvösebb marad az idő.



