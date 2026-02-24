Le kell tarolni a Városmajort: búcsú az öreg fáktól

„Több mint fél éve dolgozunk a Városmajorban a XII kerületi és a II. kerületi kollegákkal, hogy a park óriási, több évtizedes elhanyagoltságából a nagyon csekély rendelkezésre álló forrásból el tudjuk mozdulni, ráadásul a történeti park szerkezete mentén. Úgy hogy a Városmajor hivatalosan nem történeti park, pedig a legjobb tudomásunk szerint a világ második legrégebbi közparkja, amelyet 1729-ben vásárolt meg Buda városa, hogy a majorságot létesítsen rajta az Ördög-árok partján” – írja közösségi oldalán Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze.

A szakember szerint gond nélkül elkölthető lenne itt 5 milliárd forint, miközben első ütemben 200-250 millióból kellene csodát tenni.

Mint írja: 94 fa menthetetlen, veszélyes állapotban van. Az elmúlt 2 hétben az önkormányzatok és a Főkert rengeteget kommunikáltak erről, két helyszíni séta is szerveződött a fák állapotának bemutatására. Kivágattak két fát, hogy azokon mutassák be, milyen állapotúak a kivágásra ítélt fák.

Ezekben a hetekben kezdődik a veszélyes fák eltávolítása, amelyek a parkban nagyon eltérő pontokon, elszórtan vannak. Március 15-ig, a költési időszak kezdetéig akar a Főkert végezni a munkálatokkal. Mivel a veszélyes fák nem a park egy pontján vannak, ezért a park karakterében, boritottságában még átmenetileg sem keletkezik majd vizuális változás: a kivágandó fák zömének már alig vagy egyáltalán nincs lombkoronája. Zömük lábon halt meg – közölte a főtájépítész.

„Tegnapelőtt egy III. kerületi parkolóban, kerületi tulajdonú területen dőlt ki egy fa, 3 parkoló autót maga alá temetve. Szerencsére személyi sérülés nem történt. Az internet népe két dolog miatt szokta hibáztatni az önkormányzatokat a fák kapcsán. Ha kivágnak fát (bármi is az oka) és ha nem vágják ki időben a fát és balesetet/kárt okoz. Mi a veszélyes, menthetelen fáknál vágunk, mert a kár megelőzése a kötelességünk. A klímaváltozással a fák állapota rohamosan romlik, ezért egyre többet kell beavatkoznunk. Köszönjük a megértést és a belátást. A pótlásról ezzel párhuzamosan a jogszabályoknak megfelelően gondoskodunk” – fogalmazott a szakember.

Bardóczi Sándor megemlíti, hogy mára az eredeti Városmajorból nagyon nagy területek vesztek el, „szakított ki belőle az Ignotus utcai házsor, a templom, az MTK, a Fogas végállomás, a teniszpályák, de a Városmajori Gimnázium is. Területén jelenleg 1092 db fát tartunk nyilván. Infrastruktúrája leromlott, a megmaradt csonka közparki területén osztozik tulajdonosként a XII. kerület és osztatlan közösként a Fővárosi Önkormányzat, az MTK és Magyar Állam. Furcsa állatorvosi ló ez” – jellemezte a helyzetet a szakember.