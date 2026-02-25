ARÉNA - PODCASTOK
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 24: U.S. President Donald Trump delivers the State of the Union address during a joint session of Congress in the House Chamber at the Capitol on February 24, 2026 in Washington, DC. Trump delivered his address days after the Supreme Court struck down the administrations tariff strategy, and amid a U.S. military buildup in the Persian Gulf threatening Iran. (Photo by Kenny Holston-Pool/Getty Images)
Nyitókép: Kenny Holston-Pool/Getty Images

Donald Trump: korszakalkotó fordulatot értünk el – évértékelő

Infostart

Donald Trump megtartotta második ciklusának első hivatalos évértékelő beszédét (State of the Union address) a Kongresszus két háza előtt. Az amerikai elnök rekordhosszúságú beszédében határozott védelmébe vette második elnöki ciklusának első évét, „korszakos fordulatot” emlegetve.

(Cikkünk frissül.)

Az amerikai elnök beszédét az amerikai újjáéledés üzenetével kezdte, mondván: „ez Amerika aranykora”.„Mindössze egy év elteltével, méltósággal és büszkeséggel mondhatom, hogy olyan átalakulást értünk el, amilyet még senki sem látott” – fogalmazott Trump, hangsúlyozva, hogy ez valóban egy „korszakalkotó fordulat”.

„Soha többé nem térünk vissza oda, ahol nemrég voltunk, nem megyünk vissza” – folytatta. Az Egyesült államok határai biztonságosak, a „szellemük” helyreállt, az inflációs zuhan, a jövedelmek gyorsan emelkednek, a gazdaság minden eddiginél jobban dübörög, ellenségeik félnek, katonáik és a rendőrség fel van vértezve, és Amerikát ismét tisztelik, talán minden eddiginél jobban – sorolta.

Ezután hangoztatta, hogy „véget vetett a DEI-nek Amerikában”. Az elnök rámutatott a szövetségi kormányzaton belüli sokszínűségi, méltányossági és befogadási programok lebontását célzó végrehajtási intézkedésekre, beleértve azokat a rendeleteket is, amelyek a hivatalokat a DEI irodák és a kapcsolódó felvételi gyakorlatok megszüntetésére utasítják.

Trump és szövetségesei azzal érvelnek, hogy a változások visszaállítják az általuk érdemalapúnak nevezett normákat a szövetségi felvételi és szerződéskötési folyamatokban, míg a kritikusok szerint a DEI kezdeményezések visszavonása gyengítheti a polgári jogok védelmét és az egyenlőtlenségek kezelésére irányuló erőfeszítéseket – jegyzi meg tudósításában a Fox News.

Trump a lépést egy szélesebb körű gazdasági reform részeként magyarázta: „Több amerikai dolgozik ma, mint országunk történetében bármikor” – mondta, hozzátéve, hogy adminisztráicója alatt létrejött összes munkahely 100 százaléka a magánszektorban jött létre. Azt közölte, hogy rekord számú, általa „munkahely-elnyomó szabályozásnak” nevezett intézkedést csökkentettek, és azt állította, hogy egyetlen év alatt 2,4 millió amerikait vontak ki az élelmiszerjegyek alól.

Beszédében a gazdasági eredményeket elődje teljesítményével szembeállítva méltatta: „A Biden-kormányzat és kongresszusi szövetségesei országunk történetének legrosszabb inflációját idézték elő. De 12 hónap alatt az én kormányom több mint öt éve nem látott mélypontra vitte a maginflációt, és 2025 utolsó három hónapjában 1,7 százalékra csökkent” – mondta Trump.

„A benzin ára, amelynek ára az elődöm idején egyes államokban meghaladta a 6 dollárt gallononként – őszintén szólva katasztrófa volt –, most a legtöbb államban 2,30 dollár alatt van gallononként, egyes helyeken pedig 1,99 dollár.”

Az illegális bevádolást illetően úgy fogalmazott, „Négy év után, melynek során milliónyi illegális bevándorló özönlött át a határainkon, teljesen akadálytalanul és ellenőrizetlenül, most messze az amerikai történelem legerősebb és legbiztonságosabb határával rendelkezünk. Az elmúlt kilenc hónapban egyetlen illegális bevándorlót sem engedtek be az Egyesült Államokba” – mondta Trump.

Hozzátette, hogy „a halálos fentanil áramlása határunkon keresztül rekordmennyiséggel, 56 százalékkal csökkent egy év alatt”.

„Amikor 12 hónappal ezelőtt utoljára felszólaltam ebben a teremben, egy válságban lévő nemzetet örököltem stagnáló gazdasággal, rekordmagas inflációval, nyitott határokkal , szörnyű katonai és rendőri toborzással, elharapózó bűnözéssel belföldön, valamint háborúkkal és káoszszal szerte a világon” – mondta. „De ma este,

mindössze egy év után méltósággal és büszkén mondhatom, hogy olyan átalakulást értünk el, amilyet még senki sem látott, és egy korszakalkotó fordulatot.”

Donald Trump elnök a Capitoliumon tartott beszédében bennfentes kereskedelemmel vádolta a Kongresszust, és azt sürgette, hogy „haladéktalanul fogadja el a bennfentes kereskedelem megakadályozásáról szóló törvényt”. „Tegyünk arról is, hogy a kongresszus tagjai ne tudjanak korrupt módon hasznot húzni bennfentes információk felhasználásából” – tette hozzá.

A Bryan Steil republikánus képviselő által benyújtott bennfentes kereskedelem megakadályozásáról szóló törvény megtiltaná a kongresszusi tagoknak, házastársaiknak és eltartott gyermekeiknek a nyilvánosan forgalmazott részvények vásárlását, és előzetes nyilvános értesítést írna elő minden eladás előtt.

Trump bejelentette egy új nyugdíj-megtakarítási javaslatot is azoknak a munkavállalóknak, akik nem férnek hozzá a munkáltatói hozzájáruláshoz, megígérve, hogy a szövetségi kormány évi 1000 dollárig kiegészíti a befizetéseket, így több amerikai profitálhat a piaci előnyökből.

Beszédében azt is kiemelte, hogy a lakásvásárlás, ami az „amerikai álom egyik pillére”, támadások alatt áll. Példaként említette Rachel Wiggins, egy kétgyermekes houstoni anya esetét, aki 20 ingatlanra tett ajánlatot, de mindegyik esetében alul maradt a „gigantikus befektetési cégekkel” szemben, amelyek megkerülték az ellenőrzéseket, készpénzzel fizettek, és a házakat bérbe adták.

Trump szeriont a befektetési cégek ellopták a nő amerikai álmát. „Az ehhez hasonló történetek miatt írtam alá a múlt hónapban egy elnöki rendeletet, amely megtiltja a nagy Wall Street-i befektetési cégeknek, hogy ezrével vásároljanak fel családi házakat.” „Most azt kérem a Kongresszustól , hogy tegye véglegessé ezt a tilalmat” – tette hozzá.

Az elnök egy 11 éves kislány történetét is megosztotta, akit tavaly júliusban a „katasztrofális” texasi árvíz sodort el, majd a parti őrség egyik tagját méltatta, aki megmentette őt és több mint 160 másik embert. A 2025. július 4-i eseményeket „az egyik legrosszabb dolognak” nevezte, amit valaha látott, hozzátéve, hogy a víz percek alatt 7 métert emelkedett, és sok emberéletet követelt.

Trump keményen bírálta a „szomáliai kalózokat” Minnesotában, a burjánzó csalások kezelése érdekében bejelentette, hogy J. D. Vance alelnököt nevezi ki a „csalás elleni háború” élére. „Ami a kifosztó korrupciót illeti, az igazából Amerikát fosztja ki, nincs is megdöbbentőbb példa erre, mint Minnesota, ahol a szomáliai közösség tagjai becslések szerint 19 milliárd dollárt raboltak el az amerikai adófizetőktől” – fogalmazott. „Valójában a szám ennél sokkal magasabb. Kalifornia, Massachusetts, Maine és sok más állam esetében még rosszabb a helyzet” – tette hozzá.

„Szóval ma este – folytatta –, bár négy hónapja kezdtük, hivatalosan is bejelentem a csalás elleni háborút, amelyet nagyszerű alelnökünk, J. D. Vance fog vezetni.” „Meg fogja csinálni” – mondta az elnök, hozzátéve: „Ha elegendő csalást sikerül találnunk, akkor egyik napról a másikra kiegyensúlyozott költségvetésünk lesz. (…) Kiegyensúlyozzuk a költségvetésünket” – ígérte.

24 ÓRA
