Donald Trump: korszakalkotó fordulatot értünk el – évértékelő

Az amerikai elnök beszédét az amerikai újjáéledés üzenetével kezdte, mondván: „ez Amerika aranykora”.„Mindössze egy év elteltével, méltósággal és büszkeséggel mondhatom, hogy olyan átalakulást értünk el, amilyet még senki sem látott” – fogalmazott Trump, hangsúlyozva, hogy ez valóban egy „korszakalkotó fordulat”.

„Soha többé nem térünk vissza oda, ahol nemrég voltunk, nem megyünk vissza” – folytatta. Az Egyesült államok határai biztonságosak, a „szellemük” helyreállt, az inflációs zuhan, a jövedelmek gyorsan emelkednek, a gazdaság minden eddiginél jobban dübörög, ellenségeik félnek, katonáik és a rendőrség fel van vértezve, és Amerikát ismét tisztelik, talán minden eddiginél jobban – sorolta.

Ezután hangoztatta, hogy „véget vetett a DEI-nek Amerikában”. Az elnök rámutatott a szövetségi kormányzaton belüli sokszínűségi, méltányossági és befogadási programok lebontását célzó végrehajtási intézkedésekre, beleértve azokat a rendeleteket is, amelyek a hivatalokat a DEI irodák és a kapcsolódó felvételi gyakorlatok megszüntetésére utasítják.

Trump és szövetségesei azzal érvelnek, hogy a változások visszaállítják az általuk érdemalapúnak nevezett normákat a szövetségi felvételi és szerződéskötési folyamatokban, míg a kritikusok szerint a DEI kezdeményezések visszavonása gyengítheti a polgári jogok védelmét és az egyenlőtlenségek kezelésére irányuló erőfeszítéseket – jegyzi meg tudósításában a Fox News.

Trump a lépést egy szélesebb körű gazdasági reform részeként magyarázta: „Több amerikai dolgozik ma, mint országunk történetében bármikor” – mondta, hozzátéve, hogy adminisztráicója alatt létrejött összes munkahely 100 százaléka a magánszektorban jött létre. Azt közölte, hogy rekord számú, általa „munkahely-elnyomó szabályozásnak” nevezett intézkedést csökkentettek, és azt állította, hogy egyetlen év alatt 2,4 millió amerikait vontak ki az élelmiszerjegyek alól.

Beszédében a gazdasági eredményeket elődje teljesítményével szembeállítva méltatta: „A Biden-kormányzat és kongresszusi szövetségesei országunk történetének legrosszabb inflációját idézték elő. De 12 hónap alatt az én kormányom több mint öt éve nem látott mélypontra vitte a maginflációt, és 2025 utolsó három hónapjában 1,7 százalékra csökkent” – mondta Trump.

„A benzin ára, amelynek ára az elődöm idején egyes államokban meghaladta a 6 dollárt gallononként – őszintén szólva katasztrófa volt –, most a legtöbb államban 2,30 dollár alatt van gallononként, egyes helyeken pedig 1,99 dollár.”

Az illegális bevádolást illetően úgy fogalmazott, „Négy év után, melynek során milliónyi illegális bevándorló özönlött át a határainkon, teljesen akadálytalanul és ellenőrizetlenül, most messze az amerikai történelem legerősebb és legbiztonságosabb határával rendelkezünk. Az elmúlt kilenc hónapban egyetlen illegális bevándorlót sem engedtek be az Egyesült Államokba” – mondta Trump.

Hozzátette, hogy „a halálos fentanil áramlása határunkon keresztül rekordmennyiséggel, 56 százalékkal csökkent egy év alatt”.

„Amikor 12 hónappal ezelőtt utoljára felszólaltam ebben a teremben, egy válságban lévő nemzetet örököltem stagnáló gazdasággal, rekordmagas inflációval, nyitott határokkal , szörnyű katonai és rendőri toborzással, elharapózó bűnözéssel belföldön, valamint háborúkkal és káoszszal szerte a világon” – mondta. „De ma este,

mindössze egy év után méltósággal és büszkén mondhatom, hogy olyan átalakulást értünk el, amilyet még senki sem látott, és egy korszakalkotó fordulatot.”

Donald Trump elnök a Capitoliumon tartott beszédében bennfentes kereskedelemmel vádolta a Kongresszust, és azt sürgette, hogy „haladéktalanul fogadja el a bennfentes kereskedelem megakadályozásáról szóló törvényt”. „Tegyünk arról is, hogy a kongresszus tagjai ne tudjanak korrupt módon hasznot húzni bennfentes információk felhasználásából” – tette hozzá.

A Bryan Steil republikánus képviselő által benyújtott bennfentes kereskedelem megakadályozásáról szóló törvény megtiltaná a kongresszusi tagoknak, házastársaiknak és eltartott gyermekeiknek a nyilvánosan forgalmazott részvények vásárlását, és előzetes nyilvános értesítést írna elő minden eladás előtt.

Trump bejelentette egy új nyugdíj-megtakarítási javaslatot is azoknak a munkavállalóknak, akik nem férnek hozzá a munkáltatói hozzájáruláshoz, megígérve, hogy a szövetségi kormány évi 1000 dollárig kiegészíti a befizetéseket, így több amerikai profitálhat a piaci előnyökből.

Beszédében azt is kiemelte, hogy a lakásvásárlás, ami az „amerikai álom egyik pillére”, támadások alatt áll. Példaként említette Rachel Wiggins, egy kétgyermekes houstoni anya esetét, aki 20 ingatlanra tett ajánlatot, de mindegyik esetében alul maradt a „gigantikus befektetési cégekkel” szemben, amelyek megkerülték az ellenőrzéseket, készpénzzel fizettek, és a házakat bérbe adták.

Trump szeriont a befektetési cégek ellopták a nő amerikai álmát. „Az ehhez hasonló történetek miatt írtam alá a múlt hónapban egy elnöki rendeletet, amely megtiltja a nagy Wall Street-i befektetési cégeknek, hogy ezrével vásároljanak fel családi házakat.” „Most azt kérem a Kongresszustól , hogy tegye véglegessé ezt a tilalmat” – tette hozzá.

Az elnök egy 11 éves kislány történetét is megosztotta, akit tavaly júliusban a „katasztrofális” texasi árvíz sodort el, majd a parti őrség egyik tagját méltatta, aki megmentette őt és több mint 160 másik embert. A 2025. július 4-i eseményeket „az egyik legrosszabb dolognak” nevezte, amit valaha látott, hozzátéve, hogy a víz percek alatt 7 métert emelkedett, és sok emberéletet követelt.

Trump keményen bírálta a „szomáliai kalózokat” Minnesotában, a burjánzó csalások kezelése érdekében bejelentette, hogy J. D. Vance alelnököt nevezi ki a „csalás elleni háború” élére. „Ami a kifosztó korrupciót illeti, az igazából Amerikát fosztja ki, nincs is megdöbbentőbb példa erre, mint Minnesota, ahol a szomáliai közösség tagjai becslések szerint 19 milliárd dollárt raboltak el az amerikai adófizetőktől” – fogalmazott. „Valójában a szám ennél sokkal magasabb. Kalifornia, Massachusetts, Maine és sok más állam esetében még rosszabb a helyzet” – tette hozzá.

„Szóval ma este – folytatta –, bár négy hónapja kezdtük, hivatalosan is bejelentem a csalás elleni háborút, amelyet nagyszerű alelnökünk, J. D. Vance fog vezetni.” „Meg fogja csinálni” – mondta az elnök, hozzátéve: „Ha elegendő csalást sikerül találnunk, akkor egyik napról a másikra kiegyensúlyozott költségvetésünk lesz. (…) Kiegyensúlyozzuk a költségvetésünket” – ígérte.

