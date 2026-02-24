ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.56
usd:
321.44
bux:
124714.69
2026. február 24. kedd Mátyás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

BL élőben: Izgalmak Milánóban

Infostart

Az Atlético Madrid a második félidőben felülkerekedve az FC Bruges csapatán, bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe. További három mérkőzés kezdődik este 9 órakor.

ATLÉTICO MADRID–FC BRUGES 4–1: A kiegyenlített, 1–1-re végződött első félidő után a másodikban, Alexander Sörloth vezérletével az Atlético simán nyert, 7–4-es összesítéssel továbbjutott.

NEWCASTLE–QARABAG 0–0: Az angolok 6–1-re nyertek idegenben, nincs igazi tétje a mérkőzésnek. A Szarkáknál pihen az első meccsennégy gólt szerző Anthony Gordon.

BAYER LEVERKUSEN–OLYMPIAKOSZ 2–0: A németek megfnyugtató előnnyel kezdik a hazai mérkőzést.

INTERNAZIONALE–BODÖ/GLIMT 0–0: Kétgólos hátrányt kell ledolgoznia azolaszoknak a hosszabbításhoz, 3–1-re nyertek a norvégok az első meccsen.

NEWCASTLE–QARABAG 1–0: A tartalékos Newcastle isfeltörte négypercalatt azazeriek kapuját. Sandro Tonali először szerzett gólt BL-mérkőzésen.

NEWCASTLE–QARABAG 2–0: Másfél perc alatt jött az újabb gól, Barnes beadásda után Joelinton kapásból a hálóba vágta a labdát.

INTERNAZIONALE–BODÖ/GLIMT 0–0: Az első félidő felét kibekkelték a norvégok.Helyzetei volktak az Internek, elsősorban Marcus Thuram révén, de gól még nem esett.

Kezdőlap    Sport    BL élőben: Izgalmak Milánóban

bajnokok ligája

internazionale

bodöglimt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fordulatok egymásutánja – Hogy tart máig is a néhány naposra tervezett ukrajnai háború?

Fordulatok egymásutánja – Hogy tart máig is a néhány naposra tervezett ukrajnai háború?
Négy évvel ezelőtt, 2022 február 24-én az orosz hadsereg több irányból is benyomult Ukrajnába. A hivatalosan különleges katonai műveleteknek nevezett akció azonban váratlanul heves ellenállásba ütközött, és idővel borzasztó áldozatokat követelő felőrlő háborúvá alakult át, amelynek a végét még mindig nem látni – íme a négy éve tartó háború eddigi kulcspillanatai!
 

Brit vezérkari főnök: elkerülhetetlen az összeütközés a Nyugat és Oroszország között

Újabb napot csúszik a Barátság kőolajvezeték újraindítása, Ursula von der Leyen is megszólalt

Újabb napot csúszik a Barátság kőolajvezeték újraindítása, Ursula von der Leyen is megszólalt

Ismét későbbre, február 26-ra halasztotta az ukrán fél a Barátság kőolajvezeték újraindításának időpontját – közölte a szlovák gazdasági minisztérium. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy gyorsítsa fel az orosz támadás során megrongálódott Barátság vezeték javítási munkáit.
 

Ezt a levelet küldte Orbán Viktor António Costának, az Európai Tanács elnökének

Orbán Balázs: nem engedünk az ukrán energiazsarolásnak

Orbán Viktor: megtörjük az ukrán olajblokádot

Szijjártó Péter az amerikai energiaügyi miniszterrel és a belügyminiszterrel egyeztetett Washingtonban

VIDEÓ
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.25. szerda, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tetemes bónuszt kapnak a kecskeméti autógyár dolgozói

Tetemes bónuszt kapnak a kecskeméti autógyár dolgozói

Újabb eredményrészesedést és többéves béremelési megállapodást kapnak a kecskeméti Mercedes-gyár dolgozói. A félmilliós egyszeri juttatáson túl, garantált alapbéremelések és további kifizetések is érkeznek - számolt be az autopro. Mindez egy olyan időszakban történik, amikor a gyár dolgozói a műszakok visszavágásáról beszélnek, pedig a kommunikáció szerint régóta fontos szerepet szántak a kecskeméti telepnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre súlyosabb a munkaerőhiány: vészhelyzet szélén táncol a magyar gazdaság húzóágazata?

Egyre súlyosabb a munkaerőhiány: vészhelyzet szélén táncol a magyar gazdaság húzóágazata?

A tartós szakemberhiány okozta nehézségekre reagálva önálló HR-munkacsoportot hozott létre az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ).

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 24. 19:36
Gyulay Zsolt: a jeges sportokban kell felzárkóznunk, adott esetben a honosítás miatt sem kell szégyenlősködni
2026. február 24. 16:16
Úgy tűnik, helyrehozhatatlan a Fodor–Golovin ellentét, az MKSZ lezártnak tekinti az ügyet
×
×