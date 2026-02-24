BL élőben: Izgalmak Milánóban

ATLÉTICO MADRID–FC BRUGES 4–1: A kiegyenlített, 1–1-re végződött első félidő után a másodikban, Alexander Sörloth vezérletével az Atlético simán nyert, 7–4-es összesítéssel továbbjutott.

NEWCASTLE–QARABAG 0–0: Az angolok 6–1-re nyertek idegenben, nincs igazi tétje a mérkőzésnek. A Szarkáknál pihen az első meccsennégy gólt szerző Anthony Gordon.

BAYER LEVERKUSEN–OLYMPIAKOSZ 2–0: A németek megfnyugtató előnnyel kezdik a hazai mérkőzést.

INTERNAZIONALE–BODÖ/GLIMT 0–0: Kétgólos hátrányt kell ledolgoznia azolaszoknak a hosszabbításhoz, 3–1-re nyertek a norvégok az első meccsen.

NEWCASTLE–QARABAG 1–0: A tartalékos Newcastle isfeltörte négypercalatt azazeriek kapuját. Sandro Tonali először szerzett gólt BL-mérkőzésen.

NEWCASTLE–QARABAG 2–0: Másfél perc alatt jött az újabb gól, Barnes beadásda után Joelinton kapásból a hálóba vágta a labdát.

INTERNAZIONALE–BODÖ/GLIMT 0–0: Az első félidő felét kibekkelték a norvégok.Helyzetei volktak az Internek, elsősorban Marcus Thuram révén, de gól még nem esett.