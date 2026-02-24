A hó leplezte le a bükki farkasok titkait

A felmérés során a résztvevők 14 kijelölt mintavételi szakaszon összesen több mint 170 kilométert tettek meg gyalogosan. A dokumentáció nemcsak a nagyragadozókra, hanem zsákmányállataik jelenlétére is kiterjedt. Ahol a körülmények engedték, genetikai mintavétel is történt, amely nélkülözhetetlen a populáció létszámának és a rokonsági szálaknak pontos feltérképezéséhez – olvasható a BNPI oldalán.

Az adatok elemzése után pontosabb képet kaptak a régió farkascsaládjairól:

Bükk – megerősítést nyert, hogy a helyi farkascsalád legalább hat egyedből áll;

Mátra és környéke – három különböző család territóriuma érintkezik itt, az egyik Nógrád vármegyéből egészen a szlovák határig nyúlik;

Határterületek – további két család jelenléte valószínűsíthető, amelyek élettere átnyúlik az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területére is.

A friss hó különleges betekintést engedett a ragadozók mindennapjaiba. A bejárások során több helyszínen azonosítottak:

Intenzív területjelöléseket: szagjelekkel jelölt kommunikációs pontokat.

Felszabadult interakciókat: a hóban kirajzolódó nyomok a farkascsalád tagjainak közös játékáról árulkodtak.

Vadásztaktikai elemeket: megfigyelhető volt, hogyan használják ki a farkasok a terep adottságait – például vízfolyásokat vagy kerítésrendszereket – a sikeres zsákmányszerzéshez.

Az igazgatóság szerint a monitoring sikerét a széles körű együttműködés adta. A terepi munkában a BNPI munkatársai mellett részt vettek a Magyar Agrárgazdasági Kamara szakemberei, az Északerdő Zrt. és az Egererdő Zrt. képviselői, az Agrárminisztérium tájegységi fővadászai, és a WWF Magyarország munkatársa.

„Ez a közös munka kiváló alkalmat teremtett a gazdálkodók és természetvédelmi szakemberek közötti közvetlen tapasztalatcserére. Segített tisztázni a közelmúltban megjelent, olykor túlzó médiahírek és a terepen tapasztalt valóság közötti ellentmondásokat is” – írták.

A program a Kárpátok nagyragadozóinak megőrzését és az emberrel való együttélését támogató LECA (Interreg Central Europe) pályázat keretében valósult meg.