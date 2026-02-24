ARÉNA - PODCASTOK
Kutya mancsnyoma a hóban egy decemberi reggelen.
Nyitókép: Getty Images/Jennifer Seeman

A hó leplezte le a bükki farkasok titkait

Infostart

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) területén idén a megmaradó hótakaró ideális feltételeket biztosított a nagyragadozók téli monitoringjához. A nagyszabású terepi munka során a szakemberek a társszervezetekkel közösen gyűjtöttek kulcsfontosságú adatokat a hazai farkasállomány életmódjáról és területhasználatáról.

A felmérés során a résztvevők 14 kijelölt mintavételi szakaszon összesen több mint 170 kilométert tettek meg gyalogosan. A dokumentáció nemcsak a nagyragadozókra, hanem zsákmányállataik jelenlétére is kiterjedt. Ahol a körülmények engedték, genetikai mintavétel is történt, amely nélkülözhetetlen a populáció létszámának és a rokonsági szálaknak pontos feltérképezéséhez – olvasható a BNPI oldalán.

Az adatok elemzése után pontosabb képet kaptak a régió farkascsaládjairól:

  • Bükk – megerősítést nyert, hogy a helyi farkascsalád legalább hat egyedből áll;
  • Mátra és környéke – három különböző család territóriuma érintkezik itt, az egyik Nógrád vármegyéből egészen a szlovák határig nyúlik;
  • Határterületek – további két család jelenléte valószínűsíthető, amelyek élettere átnyúlik az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területére is.

A friss hó különleges betekintést engedett a ragadozók mindennapjaiba. A bejárások során több helyszínen azonosítottak:

  • Intenzív területjelöléseket: szagjelekkel jelölt kommunikációs pontokat.
  • Felszabadult interakciókat: a hóban kirajzolódó nyomok a farkascsalád tagjainak közös játékáról árulkodtak.
  • Vadásztaktikai elemeket: megfigyelhető volt, hogyan használják ki a farkasok a terep adottságait – például vízfolyásokat vagy kerítésrendszereket – a sikeres zsákmányszerzéshez.

Az igazgatóság szerint a monitoring sikerét a széles körű együttműködés adta. A terepi munkában a BNPI munkatársai mellett részt vettek a Magyar Agrárgazdasági Kamara szakemberei, az Északerdő Zrt. és az Egererdő Zrt. képviselői, az Agrárminisztérium tájegységi fővadászai, és a WWF Magyarország munkatársa.

„Ez a közös munka kiváló alkalmat teremtett a gazdálkodók és természetvédelmi szakemberek közötti közvetlen tapasztalatcserére. Segített tisztázni a közelmúltban megjelent, olykor túlzó médiahírek és a terepen tapasztalt valóság közötti ellentmondásokat is” – írták.

A program a Kárpátok nagyragadozóinak megőrzését és az emberrel való együttélését támogató LECA (Interreg Central Europe) pályázat keretében valósult meg.

