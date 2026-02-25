ARÉNA - PODCASTOK
Vigyázat! Hamis rendőrségi e-mailek terjednek

Infostart / MTI

Ismeretlen csalók a „Magyar Országos Rendőrség” nevében küldenek elektronikus leveleket – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a „magyartalan megfogalmazású”, feltehetően fordítóprogrammal készített üzenetek azt a látszatot keltik, mintha hivatalos rendőrségi megkeresések lennének.

A levelek különböző indokokra hivatkozva visszaigazolást, személyes adatokat vagy pénzbeli teljesítést kérnek a címzettektől – tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér visszaigazolást, személyes adatot vagy pénzt.

Hangsúlyozták, hogy ha valaki ilyen üzenetet kap, akkor ne válaszoljon rá, ne kattintson a levélben található hivatkozásokra, ne töltsön le csatolmányt és a lehető legrövidebb időn belül jelezze a rendőrségnek.

