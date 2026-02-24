ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök António Costának, az Európai Tanács elnökének küldött levele 2026. február 24-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály

Ezt a levelet küldte Orbán Viktor António Costának, az Európai Tanács elnökének

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Orbán Viktor miniszterelnök válaszlevelet küldött António Costának, az Európai Tanács elnökének, 2026. február 23-án. A levelet a kormányfő 2026. február 24-én tette közzé közösségi oldalán.

Múlt héten jelentette be a magyar kormány, hogy blokkol minden, Ukrajnának kedvező döntést addig, amíg nem indul újra hazánkba és Szlovákiába a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, amely január végén, egy orosz dróntámadás után állt le. A magyar álláspont szerint Kijev politikai nyomásgyakorlás miatt nem indította újra a szállítást az amúgy működőképes vezetéken, Ukrajna tagadja ezt.

A magyar döntésről Orbán Viktor tájékoztatta az EU-t. António Costa, az Európai Tanács elnöke a Reuters szerint megírta a miniszterelnöknek, hogy Ukrajna kormánya mást állított a saját területén átmenő olajellátásról, és hogy az ügyben az orosz invázió negyedik évfordulóján Kijevben érdeklődni fog Volodimir Zelenszkij elnöknél.

Orbán Viktor António Costának válaszolt – ezt hétfőn kiszivárogtatta a Politico és cikket írt az ügyről –, a levelet most nyilvánosságra hozta a kormányfő a közösségi oldalán.

„Válasz az Európai Tanács elnökének:

Elnök Úr!

A tények makacs dolgok: nincsenek technikai akadályai annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás Magyarország felé. Ehhez kizárólag Ukrajna politikai döntésére van szükség.

Amint Ön is tudja, az Európai Tanács egyik legfegyelmezettebb és legkövetkezetesebb tagja vagyok. Teljes mértékben értem az Ön aggodalmait. De Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energia-vészhelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, tegyek úgy, mintha semmi sem történt volna.

Ez lehetetlen!

Nem áll módomban semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni mindaddig, amíg nem térnek vissza a normalitás talajára.

Tisztelettel:

Orbán Viktor”

Budapest, 2026. február 24. A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök António Costának, az Európai Tanács elnökének küldött levele 2026. február 24-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök António Costának, az Európai Tanács elnökének küldött levele 2026. február 24-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály

Ezt a levelet küldte Orbán Viktor António Costának, az Európai Tanács elnökének

ukrajna

orbán viktor

antónio costa

barátság kőolajvezeték

Ezt a levelet küldte Orbán Viktor António Costának, az Európai Tanács elnökének

Ezt a levelet küldte Orbán Viktor António Costának, az Európai Tanács elnökének

Orbán Viktor miniszterelnök levelet küldött António Costának, az Európai Tanács elnökének, 2026. február 23-án. A levelet a kormányfő 2026. február 24-én tette közzé közösségi oldalán.
 

