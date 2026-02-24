Újabb kemény szál bukkan fel az Epstein-ügyben

„A DEA jelentése arra utal, hogy a fenti személyek illegális átutalásokban vesznek részt, amelyek az amerikai Virgin-szigeteken és New York Cityben folyó illegális kábítószer-kereskedelemmel és/vagy prostitúcióval kapcsolatosak” – idézte a hírportál a 2015-ös dokumentumból.

A 69 oldalas feljegyzést titkos jelöléssel látták el, és nagyrészt cenzúrázták, ezzel elrejtve a 14 további célszemély nevét és a nyomozás fontos részleteinek nagy részét.

A dokumentum egy kérelem alapján készült, amelyet a DEA nyújtott be a virginiai szervezett bűnözés és kábítószer elleni munkacsoport fúziós központjának. A DEA ebben az Epsteinhez és más célszemélyekhez kapcsolódó információkat kért az ügynökségektől egy folyamatban lévő nyomozás részeként.

A munkacsoportot a kokainkereskedelem visszaszorítására állították fel még Ronald Reagan elnöksége idején, a Fúziós Központ pedig 2009-ben kezdett működni a szövetségi bűnüldöző szervek közötti információcsere elősegítésére.

A fúziós központhoz benyújtott kérelem arra utal, hogy jelentős nyomozás folyt az ügyben, nem rutin információkérésről volt szó – mondta el a CBS Newsnak egy rendőrségi illetékes.

A dokumentumok alapján a vizsgálat 2010. december 17-én kezdődött meg New Yorkban, és öt évvel később még aktív volt az ügy.

Jeffrey Epstein amerikai pénzember, aki többször is elítéltek súlyos szexuális bűncselekmények miatt, 2019-ben öngyilkosságot követett el börtöncellájában.