Robbantással fenyegetett egy csepeli plázát

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt indított eljárást egy budapesti férfival szemben, aki a gyanú szerint február 22-én 2 óra 35 perc körül tárcsázta a segélyhívót, hogy közölje, felrobbant egy XXI. kerületi plázát.

Az üzletközpont kiürítését követően a rendőrség tűzszerészei átvizsgálták az épületet, amelynek során nem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt.

A rendőrök csepeli otthonában elfogták a 44 éves M. Lászlót, és előállították a XXI. Kerületi Rendőrkapitányságra. A csepeli nyomozók közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, majd őrizetbe vették – írja a police.hu.