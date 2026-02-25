ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.46
usd:
319.44
bux:
126293.08
2026. február 25. szerda Géza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy részlegesen megbilincselt ember egyik keze.
Nyitókép: Getty Images/Thing Nong Nont

Robbantással fenyegetett egy csepeli plázát

Infostart

A budapesti rendőrök elfogták azt a férfit, aki robbantással fenyegetőzött Csepelen.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt indított eljárást egy budapesti férfival szemben, aki a gyanú szerint február 22-én 2 óra 35 perc körül tárcsázta a segélyhívót, hogy közölje, felrobbant egy XXI. kerületi plázát.

Az üzletközpont kiürítését követően a rendőrség tűzszerészei átvizsgálták az épületet, amelynek során nem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt.

A rendőrök csepeli otthonában elfogták a 44 éves M. Lászlót, és előállították a XXI. Kerületi Rendőrkapitányságra. A csepeli nyomozók közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, majd őrizetbe vették – írja a police.hu.

Kezdőlap    Belföld    Robbantással fenyegetett egy csepeli plázát

fenyegetés

robbantás

csepel

pláza

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Diana-botrány „semmiség” volt ehhez képest – Gálik Zoltán a brit monarchia válságáról

A Diana-botrány „semmiség” volt ehhez képest – Gálik Zoltán a brit monarchia válságáról

Őrizetbe vették hétfőn Peter Mandelsont, a brit Munkáspárt volt főideológusát az Epstein-ügyben folyó vizsgálat keretében. András volt yorki herceget – aki közeli barátságot ápolt a szexuális bűncselekmények miatt elítélt amerikai milliárdossal – több nappal korábban, február 19-én tartóztatták le hivatali visszaélés gyanúja miatt. Az ügy fejleményeiről és lehetséges következményeiről Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével beszélgettünk.
VIDEÓ
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.25. szerda, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megrázó botrány vágta ki a biztosítékot Trump pártjában: lemondatnák az elnök által támogatott képviselőt a súlyos vádak miatt

Megrázó botrány vágta ki a biztosítékot Trump pártjában: lemondatnák az elnök által támogatott képviselőt a súlyos vádak miatt

Saját pártjából is egyre nagyobb nyomás nehezedik Tony Gonzales republikánus képviselőre, hogy mondjon le kongresszusi mandátumáról, miután olyan üzenetek kerültek nyilvánosságra, melyek tanúbizonysága szerint kéretlen üzenetekkel bombázta és szexuális viszonyt folytatott egy később öngyilkosságot elkövetett beosztottjával - írja a Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végre egy jó hír a nyárra: megújul a népszerű balatoni szabadstrand, indul a mederkotrás

Végre egy jó hír a nyárra: megújul a népszerű balatoni szabadstrand, indul a mederkotrás

Február végén látványos mederkarbantartási munkálatok kezdődnek: indul a balatonberényi szabadstrand rehabilitációja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump claims economic 'turnaround for the ages' in longest State of the Union speech

Trump claims economic 'turnaround for the ages' in longest State of the Union speech

In an one hour and 47 minute-address, he also warned Iran against pursuing a nuclear weapons programme and hit out at "crazy" Democrats.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 25. 11:12
Súlyos veszélyhelyzet Zuglóban
2026. február 25. 11:02
Növekvő Tisza-előnyt mért a Medián
×
×