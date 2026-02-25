A bankkártyáján keresztül törték fel áldozatuk bankszámláját a csalók

Egy Győr környéki férfi tett feljelentést a rendőrségen a napokban ismeretlen tettes ellen. Egy megnyerő modorú, magát banki alkalmazottnak kiadó nő hívta fel telefonon, és közölte, hogy a bankszámláján gyanús utalást észlelt – írja beszámolójában a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Rávette a sértettet, hogy diktálja be bankkártyájának adatait, és a napi ATM készpénzfelvételi, illetve vásárlási limitet is emelje meg.

A telefonáló azt is elmondta, hogy így a bank látni fogja az összes fals tranzakciót. Ezután hívta fel a sértettet egy valódi banki ügyintéző, aki jelezte, hogy a tranzakciók kapcsán valóban van valami probléma, de addigra a csalók, több részletben, már közel 3 millió forintot emeltek le az áldozat számlájáról.

A Győri Rendőrkapitányság csalás miatt nyomoz.

A rendőrség a következőket tanácsolja a csalások elkerülése érdekében: