A bankkártyáján keresztül törték fel áldozatuk bankszámláját a csalók

Egy Győr környéki férfi tett feljelentést a rendőrségen a napokban ismeretlen tettes ellen. Egy megnyerő modorú, magát banki alkalmazottnak kiadó nő hívta fel telefonon, és közölte, hogy a bankszámláján gyanús utalást észlelt – írja beszámolójában a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Rávette a sértettet, hogy diktálja be bankkártyájának adatait, és a napi ATM készpénzfelvételi, illetve vásárlási limitet is emelje meg.
A telefonáló azt is elmondta, hogy így a bank látni fogja az összes fals tranzakciót. Ezután hívta fel a sértettet egy valódi banki ügyintéző, aki jelezte, hogy a tranzakciók kapcsán valóban van valami probléma, de addigra a csalók, több részletben, már közel 3 millió forintot emeltek le az áldozat számlájáról.
A Győri Rendőrkapitányság csalás miatt nyomoz.
A rendőrség a következőket tanácsolja a csalások elkerülése érdekében:
- Banki alkalmazott soha nem kér telefonon bankkártya-adatokat, PIN-kódot vagy internetbanki belépési azonosítót!
- Ne adja ki személyes, banki adatait idegeneknek telefonon, e-mailben vagy üzenetben!
- Ha gyanús telefonhívást kap, azonnal bontsa a vonalat, majd vegye fel a kapcsolatot saját bankja hivatalos ügyfélszolgálatával!
- Ha úgy érzi, hogy csalók áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget és bankját!