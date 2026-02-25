ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

A bankkártyáján keresztül törték fel áldozatuk bankszámláját a csalók

Infostart

Meggyőző alakításával a hamis ügyintéző rávette a férfit, hogy árulja el a kártyája adatait, sőt a napi limitet is megemeltette vele. Mire az áldozat kapcsolatba lépett az igazi bankkal, már sok pénzének lába kélt.

Egy Győr környéki férfi tett feljelentést a rendőrségen a napokban ismeretlen tettes ellen. Egy megnyerő modorú, magát banki alkalmazottnak kiadó nő hívta fel telefonon, és közölte, hogy a bankszámláján gyanús utalást észlelt – írja beszámolójában a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Rávette a sértettet, hogy diktálja be bankkártyájának adatait, és a napi ATM készpénzfelvételi, illetve vásárlási limitet is emelje meg.

A telefonáló azt is elmondta, hogy így a bank látni fogja az összes fals tranzakciót. Ezután hívta fel a sértettet egy valódi banki ügyintéző, aki jelezte, hogy a tranzakciók kapcsán valóban van valami probléma, de addigra a csalók, több részletben, már közel 3 millió forintot emeltek le az áldozat számlájáról.

A Győri Rendőrkapitányság csalás miatt nyomoz.

A rendőrség a következőket tanácsolja a csalások elkerülése érdekében:

  • Banki alkalmazott soha nem kér telefonon bankkártya-adatokat, PIN-kódot vagy internetbanki belépési azonosítót!
  • Ne adja ki személyes, banki adatait idegeneknek telefonon, e-mailben vagy üzenetben!
  • Ha gyanús telefonhívást kap, azonnal bontsa a vonalat, majd vegye fel a kapcsolatot saját bankja hivatalos ügyfélszolgálatával!
  • Ha úgy érzi, hogy csalók áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget és bankját!

