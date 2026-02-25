ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 25. szerda
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Egy fogoly miatt kemény üzengetésbe kezdett Japán és Irán

Infostart / MTI

A japán állampolgárt január 20-án vették őrizetbe Iránban.

Japán azt követeli Teherántól, hogy azonnal bocsássák szabadon egy Iránban letartóztatott állampolgárát – jelentette be Ozaki Maszanao kabinetfőtitkár-helyettes.

Ozaki Maszanao elmondta: a japán állampolgárt január 20-án vették őrizetbe Iránban. További részleteket azonban nem közölt.

A Szabad Európa Rádió korábban arról számolt be, hogy Iránban letartóztatták és egy teheráni börtönbe szállították a japán közszolgálati műsorszolgáltató, az NHK teheráni irodájának vezetőjét. Az NHK viszont biztonsági megfontolásokra hivatkozva nem erősítette meg, hogy őrizetbe vették egyik alkalmazottját Iránban.

A Diana-botrány „semmiség" volt ehhez képest – Gálik Zoltán a brit monarchia válságáról

A Diana-botrány „semmiség” volt ehhez képest – Gálik Zoltán a brit monarchia válságáról

Őrizetbe vették hétfőn Peter Mandelsont, a brit Munkáspárt volt főideológusát az Epstein-ügyben folyó vizsgálat keretében. András volt yorki herceget – aki közeli barátságot ápolt a szexuális bűncselekmények miatt elítélt amerikai milliárdossal – több nappal korábban, február 19-én tartóztatták le hivatali visszaélés gyanúja miatt. Az ügy fejleményeiről és lehetséges következményeiről Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével beszélgettünk.
2026.02.25. szerda, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Az orosz külső hírszerzés (SZVR) jelentése szerint az Egyesült Királyság és Franciaország atomfegyvereket készül átadni Ukrajnának. London elutasította a vádakat, mondván, Vlagyimir Putyin orosz elnök csak saját „rémtetteiről” akarja elterelni a figyelmet. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök máris atomcsapással fenyegette meg a két nyugat-európai országot. Eközben Putyin arról beszélt az FSZB vezetése előtt, hogy hírszerzési információik szerint Ukrajna a Fekete-tenger alatti gázvezetékek megtámadására készülhet. Nyugati tisztségviselők értékelése szerint az egyre súlyosabb veszteségek miatt Vlagyimir Putyin nehézségekbe ütközhet, amennyiben a következő hónapokban nagyszabású offenzívát kíván indítani Ukrajna ellen. Az orosz hadsereg veszteségei immár harmadik hónapja haladják meg az újonnan toborzott katonák számát. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Végre egy jó hír a nyárra: megújul a népszerű balatoni szabadstrand, indul a mederkotrás

Végre egy jó hír a nyárra: megújul a népszerű balatoni szabadstrand, indul a mederkotrás

Február végén látványos mederkarbantartási munkálatok kezdődnek: indul a balatonberényi szabadstrand rehabilitációja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump claims economic 'turnaround for the ages' in longest State of the Union speech

Trump claims economic 'turnaround for the ages' in longest State of the Union speech

In an one hour and 47 minute-address, he also warned Iran against pursuing a nuclear weapons programme and hit out at "crazy" Democrats.

2026. február 25. 08:36
2026. február 25. 08:25
