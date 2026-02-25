Egy fogoly miatt kemény üzengetésbe kezdett Japán és Irán

Japán azt követeli Teherántól, hogy azonnal bocsássák szabadon egy Iránban letartóztatott állampolgárát – jelentette be Ozaki Maszanao kabinetfőtitkár-helyettes.
Ozaki Maszanao elmondta: a japán állampolgárt január 20-án vették őrizetbe Iránban. További részleteket azonban nem közölt.
A Szabad Európa Rádió korábban arról számolt be, hogy Iránban letartóztatták és egy teheráni börtönbe szállították a japán közszolgálati műsorszolgáltató, az NHK teheráni irodájának vezetőjét. Az NHK viszont biztonsági megfontolásokra hivatkozva nem erősítette meg, hogy őrizetbe vették egyik alkalmazottját Iránban.