Itt a katások utolsó órája

A NAV tájékoztatása szerint az érintetteknek a 25KATA jelű űrlapon szükséges a tavaly elért bevételükről nyilatkozniuk, de gyakorlatilag csak arról, hogy tavaly elérték-e a 18 millió forintot. Ha az összbevétel nem érte el a 18 millió forintos értékhatárt, akkor a bevallás benyújtásán kívül nincs egyéb teendő. A kata rendkívül rugalmas, ha valaki túllépte a bevételi értékhatárt, akkor 40 százalékos különadót kell fizetni, amelyet szintén a 25KATA űrlapon kell bevallani – jelezték.

A NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (ONYA) elérhető bevallás rendkívül egyszerű, használatához nincs szükség külön segédprogramra, pár kattintással beküldhetők a dokumentumok. A kitöltés is gyors és hatékony, az elektronikus azonosítás után az alkalmazás automatikusan betölti a NAV által ismert azonosító adatokat, a felhasználónak már csak a bevételi adatokat kell beírni. A felület elérhető mobilon és tableten is, nyomtatásra és irattárolásra sincs szükség, a program a felhőben tárolja az adatokat – ismertette az adóhatóság.