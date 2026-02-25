Döntött a magyar olimpiai bajnok: ezt most kihagyja

A világ- és Európa-bajnok erről a Nemzeti Sportban szerdán megjelent interjúban számolt be, amelyben a 22 éves klasszis elmondta: azért döntött így, mert az ősszel megérezte, hogy nem tesz jót a túl sok utazás, hiszen a világkupa-viadalok mellett magaslati edzőtáborba, majd karácsonykor Magyarországra is repült.

Az Egyesült Államokban készülő Kós az elmúlt hétvégén a Texas egyetem csapatát vezette győzelemre a SEC konferencia döntőjében, ahol ő lett a legeredményesebb versenyző. Megnyerte a 100 yardos hátúszást, a 200 vegyest, második lett 200 háton és győzelemhez segítette a vegyes, valamint bronzhoz a gyorsváltót, összesen 92 pontot szerzett, ezért megkapta az úgynevezett Commissioner Cupot.

Az országos bajnokságot április 15. és 19. között Sopronban rendezik meg.