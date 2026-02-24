Megtalálták Pesty Lászlót

Visszavonták Pesty László körözését, akit eddig eltűntként kerestek. A Blikk információi szerint a férfi jól van, ezért nem is indult semmilyen eljárás a rendőrségen az előkerülése után.

Pesty Lászlót, az ismert dokumentumfilmest, rendezőt február 9. óta kereste eltűntként a rendőrség. Korábbi felesége, Nagybaczoni Nagy Kati szerint a férfi már régóta nagyon rossz egészségi állapotban van, komoly cukorbetegséggel küzd. Legutóbbi találkozásukkor még gyógyszereket vitt egykori férjének, amelyeket ő nem tudott kiváltani.

Úgy emlékszik, hogy Pesty László már akkor is rettenetes állapotban volt, korábban kórházba is került.

Pesty eltűnése után a találgatások miatt Nagybaczoni Nagy Kati a Facebook-oldalára is kitett egy közleményt, amelyben azt írta, "Minden összeesküvés-elméletet abszurdnak tekintek az eltűnésével kapcsolatosan, szerintem semmi ok a valódi aggodalomra, és biztos vagyok benne, hogy a jelen helyzetet Laci önszántából idézte elő. Jó esetben önként egészségügyi kezeléseknek veti alá magát, egyéb esetben esetleg távozott az országból. Abban egészen biztos vagyok, hogy neki senki nem ártott, és őt senki nem bántotta."