ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.36
usd:
321.03
bux:
124714.69
2026. február 24. kedd Mátyás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tüttő Kata, az MSZP európai parlamenti listavezetője, főpolgármester-helyettes beszédet mond a párt kongresszusi ülésén az Európa Hajón 2024. március 23-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Úgy tűnik, mégis Tüttő Kata lesz a budapesti főpolgármester-helyettes

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Fővárosi Törvényszék lapinformációk szerint arra szólította fel Sára Botond főispánt, hogy a szocialista Tüttő Katát jelölje főpolgármester-helyettesnek. Vitézy Dávid szerint „kéz kezet mos: a szocialista városházi vörös polipot megmenti a kormány.”

Egy, a Telexhez eljutott friss bírósági ítéletből az derül ki, hogy a Fővárosi Törvényszék arra szólította fel Sára Botond főispánt, hogy a szocialista Tüttő Katát jelölje főpolgármester-helyettesnek.

A bíróság jogerős ítéletéből származó kötelezettségnek „tegyen eleget akként, hogy a főpolgármester által a fővárosi közgyűlés 2025. november 26. napi ülésére benyújtott előterjesztésében foglaltak szerint a főpolgármester-helyettesnek javasolt fővárosi közgyűlési tagot megválasztó közgyűlési határozatot pótolja” – áll a hírportál szerint a Fővárosi Törvényszék végzésében, ami ellen fellebbezésnek már nincs helye.

Mivel Karácsony Gergelynek a közgyűlési viták miatt másfél éve nincs helyettese, Sára Botond „teljesítés kikényszerítése” iránti eljárást kezdeményezett

a Fővárosi Törvényszék előtt. Korábban a Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla is kötelezte Karácsonyt és a közgyűlést, hogy pótolják a hiányosságot, válasszanak helyettest.

Az egyik ilyen bírósági felszólításnak tett eleget tavaly novemberben a főpolgármester: Tüttő Katát, 2019–2024 közötti helyettesét, a közgyűlésben függetlenként ülő szocialista politikust jelölte helyettesének. A 10 fős Tisza-frakció nevében Magyar Péter azt mondta, hogy Tüttő a „szocialista polip” tagja, de így vélekedett Vitézy Dávid is. A Fidesz azt követelte, hogy a Tisza jelöljön helyettest. Tüttő Kata elbukta a közgyűlési szavazást: 8 igent, 11 nemet és 1 érvénytelen szavazatot kapott, a 10 fős Fidesz-frakció nem szavazott.

A Telex összefoglalója azt írja, a bíróság végzése szerint „a főpolgármesteri javaslattételre sor került, erre figyelemmel az aktuspótlás során nem új jelölésre, hanem kizárólag a főpolgármester által tett előterjesztésnek megfelelően, a közgyűlési határozat pótlására kerülhet sor”.

A bíróság egyetértett azzal, hogy ha a főpolgármester javaslatot tett a főpolgármester-helyettes személyére, akkor ez a javaslat a törvényességi felügyeleti szervet, tehát a kormányhivatalt, Sára Botondékat is köti.

Ez alól csak az jelentene kivételt, ha a jelölttel, azaz Tüttő Katával szemben törvényben meghatározott kizáró ok merülne fel. A bíróság szerint ebben az esetben semmi olyan nem merült fel, ami miatt Tüttőt ne lehetne megválasztani főpolgármester-helyettesnek.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky-mozgalom vezetője így kommentálta a döntést: „Összeáll a Fidesz–MSZP–Karácsony nagykoalíció: Sára Botond főispán kérésére engedélyezte a bíróság, hogy a Közgyűlés döntése ellenében Tüttő Kata MSZP-s politikust nevezze ki főpolgármester-helyettesnek.
Kéz kezet mos: a szocialista városházi vörös polipot megmenti a kormány.”

Kezdőlap    Belföld    Úgy tűnik, mégis Tüttő Kata lesz a budapesti főpolgármester-helyettes

budapest

karácsony gergely

vitézy dávid

sára botond

tüttő kata

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Áder János: megoldásokat mutatunk a fenntarthatósággal kapcsolatos problémákra

Áder János: megoldásokat mutatunk a fenntarthatósággal kapcsolatos problémákra
A környezetvédelemmel foglalkozó Planet Budapest 2026 rendezvényről, az akkumulátorgyárakról, de még az üvegvisszaváltásról és a fast fashion divatirányzat hátulütőiről is beszélt Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
Újabb napot csúszik a Barátság kőolajvezeték újraindítása, Ursula von der Leyen is megszólalt

Újabb napot csúszik a Barátság kőolajvezeték újraindítása, Ursula von der Leyen is megszólalt

Ismét későbbre, február 26-ra halasztotta az ukrán fél a Barátság kőolajvezeték újraindításának időpontját – közölte a szlovák gazdasági minisztérium. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy gyorsítsa fel az orosz támadás során megrongálódott Barátság vezeték javítási munkáit.
 

Ezt a levelet küldte Orbán Viktor António Costának, az Európai Tanács elnökének

Orbán Balázs: nem engedünk az ukrán energiazsarolásnak

Orbán Viktor: megtörjük az ukrán olajblokádot

VIDEÓ
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.25. szerda, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Kisebb ukrán ellentámadásról jönnek hírek Zaporizzsja megyéből: Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok nyolc falu visszafoglalásáról adott jelentést, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nagyobb offenzív hadjáratot nem folytat az ukrán haderő. Mikolaivben hatalmas robbanás történt, hét rendőr sérült meg, az ukrán hatóságok terrortámadás miatt indítottak nyomozást. Szlovákia leállította az Ukrajnának biztosított áramellátást, amíg a Barátság-kőolajvezetéken újra nem indul az energiahordozó forgalma. A nap folyamán Oroszország több platformon is megvádolta Ukrajnát azzal, hogy nukleáris fegyvert akarnak beszerezni nyugati támogatóiktól. Ukrajna sikeres ATAMCS-támadást jelentett Oroszország ellen kora délután, Zelenszkij elnök pedig arról beszélt: az ukrán területek mintegy 80%-a nem rendelkezik ballisztikus rakéták elleni védelemmel. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Polgárháború szélére sodródott Mexikó: veszélyben a 2026-os foci vb megrendezése is?

Polgárháború szélére sodródott Mexikó: veszélyben a 2026-os foci vb megrendezése is?

Mexikó legkeresettebb drogbárójának likvidálása erőszakhullámot indított el az országban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 24. 18:12
Mozgó babákat, játékkonzolokat és walkie-talkie-kat vizsgál a fogyasztóvédelem
2026. február 24. 17:48
Éttermi késelés Budapesten: letartóztatták a gyanúsítottat
×
×