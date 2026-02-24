Úgy tűnik, mégis Tüttő Kata lesz a budapesti főpolgármester-helyettes

Egy, a Telexhez eljutott friss bírósági ítéletből az derül ki, hogy a Fővárosi Törvényszék arra szólította fel Sára Botond főispánt, hogy a szocialista Tüttő Katát jelölje főpolgármester-helyettesnek.

A bíróság jogerős ítéletéből származó kötelezettségnek „tegyen eleget akként, hogy a főpolgármester által a fővárosi közgyűlés 2025. november 26. napi ülésére benyújtott előterjesztésében foglaltak szerint a főpolgármester-helyettesnek javasolt fővárosi közgyűlési tagot megválasztó közgyűlési határozatot pótolja” – áll a hírportál szerint a Fővárosi Törvényszék végzésében, ami ellen fellebbezésnek már nincs helye.

Mivel Karácsony Gergelynek a közgyűlési viták miatt másfél éve nincs helyettese, Sára Botond „teljesítés kikényszerítése” iránti eljárást kezdeményezett

a Fővárosi Törvényszék előtt. Korábban a Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla is kötelezte Karácsonyt és a közgyűlést, hogy pótolják a hiányosságot, válasszanak helyettest.

Az egyik ilyen bírósági felszólításnak tett eleget tavaly novemberben a főpolgármester: Tüttő Katát, 2019–2024 közötti helyettesét, a közgyűlésben függetlenként ülő szocialista politikust jelölte helyettesének. A 10 fős Tisza-frakció nevében Magyar Péter azt mondta, hogy Tüttő a „szocialista polip” tagja, de így vélekedett Vitézy Dávid is. A Fidesz azt követelte, hogy a Tisza jelöljön helyettest. Tüttő Kata elbukta a közgyűlési szavazást: 8 igent, 11 nemet és 1 érvénytelen szavazatot kapott, a 10 fős Fidesz-frakció nem szavazott.

A Telex összefoglalója azt írja, a bíróság végzése szerint „a főpolgármesteri javaslattételre sor került, erre figyelemmel az aktuspótlás során nem új jelölésre, hanem kizárólag a főpolgármester által tett előterjesztésnek megfelelően, a közgyűlési határozat pótlására kerülhet sor”.

A bíróság egyetértett azzal, hogy ha a főpolgármester javaslatot tett a főpolgármester-helyettes személyére, akkor ez a javaslat a törvényességi felügyeleti szervet, tehát a kormányhivatalt, Sára Botondékat is köti.

Ez alól csak az jelentene kivételt, ha a jelölttel, azaz Tüttő Katával szemben törvényben meghatározott kizáró ok merülne fel. A bíróság szerint ebben az esetben semmi olyan nem merült fel, ami miatt Tüttőt ne lehetne megválasztani főpolgármester-helyettesnek.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky-mozgalom vezetője így kommentálta a döntést: „Összeáll a Fidesz–MSZP–Karácsony nagykoalíció: Sára Botond főispán kérésére engedélyezte a bíróság, hogy a Közgyűlés döntése ellenében Tüttő Kata MSZP-s politikust nevezze ki főpolgármester-helyettesnek.

Kéz kezet mos: a szocialista városházi vörös polipot megmenti a kormány.”