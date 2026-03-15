Hatalmasat ugrott egy autó a rakparton – videó

Két olyan balesetet rögzített fedélzeti kamera, amelyek közös pontja az, hogy egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség és az elsőbbségadás elmulasztása indította el az eseményeket – írta videójához a Budapesti Autósok.

Az első eset a budapesti Sztehlo Gábor rakparton történt. A felvételt beküldő olvasó azt írta: „egy forgalmi torlódás miatt lemondtam az elsőbbségemről, és elengedtem a szürke autót, aki nem győződött meg arról, hogy neki jobbról a másik sávban érkezik-e autó. Szerencsére nem sérült meg senki!” – írta.

A jelenet különösen „látványos”: a vétlen Suzuki a szürke autó jobb első sárvédőjét találta el, aminek következtében az autó bal eleje a levegőbe emelkedett.

A második felvétel a főváros VIII. kerületében rögzített egy balesetet 2026. március 10-én reggel, a Baross utcában, a Szentkirályi és a Mária utca közötti szakaszon, a kórház bejáratának közelében. Itt egy kerékpáros nő és egy robogós ütközött össze. „Egy biciklis hölgy és egy robogós ütközött. Nem történt túl nagy baj, szerencsére állva maradt a biciklis” – írta a beküldő.

Bár a baleset látványra ijesztő, de a történet szerencsésen végződött, komolyabb sérülésről ugyanis nem érkezett hír.