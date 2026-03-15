2026. március 15. vasárnap Kristóf
Balmazújváros, 2020. január 13.Rétisasok (Haliaeetus albicilla) a Hortobágyon Balmazújváros közelében 2020. január 10-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Elképesztő mennyiségben nőtt a ragadozómadarak száma a Kárpát-medencében

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a nemzetipark-igazgatóságokkal együttműködve januárban már 23. alkalommal szervezte meg a hazánkban telelő ragadozó madarak éves számlálását. A felméréshez a környező országok szakemberei is csatlakoztak, és több mint 23 ezer ragadozó madarat figyeltek meg a Pannon régióban – nyilatkozta az InfoRádióban Orbán Zoltán, az egyesület szóvivője.

A több mint hatszáz magyar, szlovák, szerb és román madártani szakember az egy időben végzett megfigyelések miatt „sasszinkronnak” nevezett számláláson a Kárpát-medence szinte valamennyi jelentős sas- és sólyomtelelőhelyét felmérte, így a lehető legpontosabb képet adták a ragadozómadár-fajokról és ezek egyedszámáról.

Arra voltak kíváncsiak, hogy a téli időszakban hogyan alakul Magyarország, illetve a Kárpát-medence áttelelőhelyeiknek látogatottsága.

„Évtizedek óta azt tapasztaljuk, hogy több a sas Magyarországon” – mondta az InfoRádióban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője, Orbán Zoltán ismertette, hogy . 40-50 évvel ezelőtt egy sasszinkron alkalmával nagyjából öt-hat parlagi sast jegyezhettek volna fel, míg most több mint 800 példányt. Rétisasból mintegy tíz darabot rögzítettek volna az 1980-as években az egész országból, most 1102 ragadozómadarat láttak ebből a fajból.

„Január második hétvégéjén péntektől vasárnapig dolgoztak a szakemberek az országban, 22 ezer négyzetkilométert fésültek át, ami az ország területének több mint 20 százaléka” – mondta a szóvivő.

Az összesítésből kiderült, hogy 17 ragadozó madárfaj tartózkodik telente Magyarországon: sasból legalább 4, míg sólyomból is legalább 3 különböző fajt jegyezhettek fel.

A Madártani Egyesület munkatársai, önkéntesei, és a nemzeti parkok természetvédelmi őrszolgálatának a tagjai is kémlelték az eget és a fészkeket a négynapos időszakban. Összesen 635 szakember vett részt a leltárban Magyarországról, Szlovákiából, Szerbiából és Romániából.

„Több mint 23 ezer ragadozó madarat sikerült megfigyelni a Pannon régióban. Ezek közül 2552 volt sas, 320 sólyom, összességében 17 ragadozómadár-fajt találtak”

– tudatta az egyesület szóvivője.

Magyarországon 1102 rétisast, 832 parlagi sast, 3 szirti sast és 5 fekete sast ismertek fel. A sólymok közül, Turulmadarunkból, a kerecsensólyomból 98, vándorsólyomból 48 példányt rögzítettek. Az északi területről a Kárpát-medencébe érkező kis sólyomból – ezek az állatok megközelítőleg a finn területekről érkeznek énekesmadár csapatokat követve – 45 darabot számoltak. A Kárpát-medencei kitekintésben a parlagi sasok száma meghaladta az ezret – összegzett a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője.

