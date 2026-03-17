Horrorkaraván az M1-esen – „csak” három és fél tonnával szállított többet a kelleténél

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának járőrei március 14-én este az M1-es autópálya 158-as kilométerszelvényében ellenőriztek egy nemzetközi forgalomban közlekedő járműszerelvényt – írja beszámolójában a rendőrség.

A rendőrök az intézkedés során megállapították, hogy a járműszerelvény össztömege 3620 kilogrammal meghaladja a forgalmi engedélyébe bejegyzett maximális értéket. Az egyenruhások a bolgár állampolgárságú járművezetőt a túlsúly megszüntetésére, és a szabályszegés elkövetése miatt 780 ezer forint összegű közigazgatási pénzbírság megfizetésére kötelezték.

A vontatmányról fotók is készültek, melyeket a rendőrség hivatalos oldalán tekinthet meg.