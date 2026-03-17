Neymart kihagyta Ancelotti, de meghívott három játékost a szaúdi ligából

Annak ellenére, hogy a Santos csatára a hétvégén visszatért a hazai futballba egy hosszú sérülés után, az olasz edző úgy véli, hogy a 34 éves szupersztár még nem érte el azt a fizikai szintet, amely ahhoz kellene, hogy képviselje a válogatottat.

Ancelotti ezért nem hívta meg a csatárt a március 26-i és 31-i összecsapásokra szánt keretbe. A döntésről szólva kifejtette: „Neymar is ott lehet a világbajnokságon. Ha 100 százalékos formába tud kerülni addig, akkor ott lehet. Miért nincs most ezen a listán? Mert még nincs abban. De ahogy mondtam, a világbajnokságig ez megváltozhat.”

Ancelotti figyeli Neymarnak a Campeonato Brasileiro Serie A-ban mutatott formáját. A térdműtét után a Vasco da Gama ellen tért vissza a bajnokságba, ahol 90 percet játszott és két gólt szerzett a 2–1-es győzelem során. A szövetségi kapitány Neymar miatt elutazott megnézni a Mirassol elleni 2–2-es döntetlent, de a támadót kihagyták a keretből. Ezután ismét ő volt a csapatkapitány az 1–1-es döntetlent hozó, Corinthians elleni mérkőzésen. Ő adta a gólpasszt, de kevés veszélyt jelentett a kapura..

A horvátok és franciák elleni keret, amelybe négy újonc (Léo Pereira, Gabriel Sara, Rayan, and Igor Thiago) is bekerült: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Naszr), Ederson (Fenerbahçe) kapusok, Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (AS Roma) védők, Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray) középpályások, Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr. (Real Madrid) csatárok