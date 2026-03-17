2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője a labdarúgó Európai Szuperkupa Real Madrid-Atalanta mérkőzés előtt a varsói Nemzeti Stadionban 2024. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Piotr Nowak

Neymart kihagyta Ancelotti, de meghívott három játékost a szaúdi ligából

Infostart

Carlo Ancelotti kihagyta Neymart a legújabb brazil keretből. Az ötszörös világbajnok március végén Franciaország és Horvátország ellen játszik felkészülési mérkőzéseket.

Annak ellenére, hogy a Santos csatára a hétvégén visszatért a hazai futballba egy hosszú sérülés után, az olasz edző úgy véli, hogy a 34 éves szupersztár még nem érte el azt a fizikai szintet, amely ahhoz kellene, hogy képviselje a válogatottat.

Ancelotti ezért nem hívta meg a csatárt a március 26-i és 31-i összecsapásokra szánt keretbe. A döntésről szólva kifejtette: „Neymar is ott lehet a világbajnokságon. Ha 100 százalékos formába tud kerülni addig, akkor ott lehet. Miért nincs most ezen a listán? Mert még nincs abban. De ahogy mondtam, a világbajnokságig ez megváltozhat.”

Ancelotti figyeli Neymarnak a Campeonato Brasileiro Serie A-ban mutatott formáját. A térdműtét után a Vasco da Gama ellen tért vissza a bajnokságba, ahol 90 percet játszott és két gólt szerzett a 2–1-es győzelem során. A szövetségi kapitány Neymar miatt elutazott megnézni a Mirassol elleni 2–2-es döntetlent, de a támadót kihagyták a keretből. Ezután ismét ő volt a csapatkapitány az 1–1-es döntetlent hozó, Corinthians elleni mérkőzésen. Ő adta a gólpasszt, de kevés veszélyt jelentett a kapura..

A horvátok és franciák elleni keret, amelybe négy újonc (Léo Pereira, Gabriel Sara, Rayan, and Igor Thiago) is bekerült: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Naszr), Ederson (Fenerbahçe) kapusok, Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (AS Roma) védők, Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray) középpályások, Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr. (Real Madrid) csatárok

Egy izraeli támadás során megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát – jelentette be kedden az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac. Közben megjelent egy kézzel írt üzenet Laridzsáni X-fiókján.
 

Áruhiány a boltokban, napi 20-22 órás áramkimaradások, ritkán iható csapvíz: a gazdaság gyakorlatilag teljesen összeomlott, amióta nem érkezik olaj Kubába – mondta az InfoRádióban a hétvégi tüntetések, köztük egy helyi pártszékház felgyújtása apropóján Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató. Kérdeztük arról is, hogy összeomlik-e a kommunista rezsim, és ha igen, mi jöhet utána.
 

Stabil teljesítményt nyújtott az Audi Hungaria 2025-ben, miközben növelte elektromos gyártását, javította hatékonyságát és előkészítette az új elektromos hajtásgeneráció bevezetését, derül ki a vállalat beszámolójából.

A diplomáciai patthelyzet és a Hormuzi-szoros tartós lezárása egyre súlyosabb csapást mér a globális energiaellátásra.

Larijani, one of Iran's most senior leaders, was last seen in public on Friday taking part in Quds Day rallies. Iran has not yet confirmed he has been killed.

