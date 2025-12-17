ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.74
usd:
330.85
bux:
108783.37
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Judges gavel and Themis statue.
Nyitókép: Zolnierek/Getty Images

A legfőbb ügyész szerint a Szőlő utcai ügynek kiskorú áldozata is van

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Nagy Gábor Bálint Tóth Endre országgyűlési képviselő kérdésre válaszolva számolt be a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség kiterjedt nyomozása egyes eleimről.

Megerősítette a legfőbb ügyész, van kiskorú áldozata a Szőlő utcai botránynak – derül ki abból a válaszból, amit Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész adott Tóth Endre momentumos országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére.

Tóth Endre arra volt kíváncsi, hogy van-e kiskorú sértettje a Szőlő utcai ügynek.

„Az ügyben a nyomozó ügyészség emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének, hűtlen kezelés bűntettének, pénzmosás bűntettének, közfeladati helyzettel visszaélés bűntettének, hamis magánokirat felhasználása vétségének, lőfegyverrel visszaélés bűntettének, szexuális visszaélés bűntettének, szexuális erőszak bűntettének, gyermekprostitúció kihasználása bűntettének, kiskorú veszélyeztetése bűntettének, bűnpártolás bűntettének, közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettének, aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés bűntettének gyanúja miatt folytat nyomozást” – áll a legfőbb ügyész válaszában.

A nyomozás folyamán azonosított sértettek között olyanok is vannak, akik a sérelmükre elkövetett bűncselekmények időpontjában a tizennyolcadik életévüket még nem töltötték be – idézi Nagy Gábor Bálint válaszát a hvg.hu.

Kezdőlap    Belföld    A legfőbb ügyész szerint a Szőlő utcai ügynek kiskorú áldozata is van

kiskorú

legfőbb ügyész

sértettek

tóth endre

nagy gábor bálint

szőlő utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Az orosz vagyon elkobzása közelebb löki Európát a háborúhoz” – rendkívüli ülés a parlamentben

„Az orosz vagyon elkobzása közelebb löki Európát a háborúhoz” – rendkívüli ülés a parlamentben
Ha a befagyasztott orosz vagyont elveszik a belga letétkezelőtől, már semmilyen európai befektetés nem lesz biztonságban – mondta a kormány által kezdeményezett szerdai rendkívüli parlamenti ülésén Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője. Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma parlamenti államtitkára szerint egy ilyen döntéssel Brüsszel precedenst teremthet arra, hogy a jövőben bármilyen ügyben megkerülje a tagállamokat. Az ülésen szó volt még a tiszaburai polgármester-választással kapcsolatos bűncselekményekről és a Benes-dekrétumokat érintő új szlovák törvényről is.
 

„A malter vége” – a Szőlő utca ügyében vitáztak a képviselők

Döntött az Országgyűlés a budapesti segélyhitelről

VIDEÓ
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Órisái fordulat az MNB-ben - Mi jön most?

Órisái fordulat az MNB-ben - Mi jön most?

Unalmasnak ígérkezett az MNB idei utolsó kamatdöntő ülése. Az előzetes várakozásokkal összhangban tartotta a kamatot az MNB, azonban a forint mégis gyengül azóta, és egyre több elemző vár kamatcsökkentést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak

Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak

Karácsonykor az egyik legnépszerűbb ajándék a mobiltelefon - nem véletlen, hogy a szolgáltatók minden évben különleges ajánlatokkal készülnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Naveed Akram charged with 15 counts of murder over Bondi shooting

Naveed Akram charged with 15 counts of murder over Bondi shooting

Naveed Akram, 24, faces 59 charges in total following the attack at Sydney's Bondi Beach on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 17. 17:04
Új szintre emelték az autólopást Sopronban
2025. december 17. 16:39
„Az orosz vagyon elkobzása közelebb löki Európát a háborúhoz” – rendkívüli ülés a parlamentben
×
×
×
×