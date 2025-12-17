A legfőbb ügyész szerint a Szőlő utcai ügynek kiskorú áldozata is van

Megerősítette a legfőbb ügyész, van kiskorú áldozata a Szőlő utcai botránynak – derül ki abból a válaszból, amit Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész adott Tóth Endre momentumos országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére.

Tóth Endre arra volt kíváncsi, hogy van-e kiskorú sértettje a Szőlő utcai ügynek.

„Az ügyben a nyomozó ügyészség emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének, hűtlen kezelés bűntettének, pénzmosás bűntettének, közfeladati helyzettel visszaélés bűntettének, hamis magánokirat felhasználása vétségének, lőfegyverrel visszaélés bűntettének, szexuális visszaélés bűntettének, szexuális erőszak bűntettének, gyermekprostitúció kihasználása bűntettének, kiskorú veszélyeztetése bűntettének, bűnpártolás bűntettének, közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettének, aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés bűntettének gyanúja miatt folytat nyomozást” – áll a legfőbb ügyész válaszában.

A nyomozás folyamán azonosított sértettek között olyanok is vannak, akik a sérelmükre elkövetett bűncselekmények időpontjában a tizennyolcadik életévüket még nem töltötték be – idézi Nagy Gábor Bálint válaszát a hvg.hu.