Pályán a BL meglepetéscsapata is – sport a tévében

M4 Sport
18.30: Kosárlabda, világbajnokság selejtező torna, nők, 5. forduló, Törökország-Magyarország, Isztambul
Sport 1
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó, Sporting-Bodö/Glimt
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó, Chelsea - Paris Saint-Germain
Sport 2
13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti
16.00: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga, negyeddöntő, Villarreal - Paris Saint-Germain
18.00: Labdarúgás, török bajnokság, Fenerbahce-Gaziantep
Eurosport 1
7.30 és 12.00: Sznúker, World Open, 1. forduló
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Barnsley-Wigan Athletic