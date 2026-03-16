A miniszterelnök fáklyák hada előtt lépett a közönség elé, majd mielőtt megtartotta volna beszédét, színpadra szólította Eperjes Károly színművészt, hogy mondjon el egy verset, aki Szabó Lőrinc: Hazám, keresztény Európa című költeményét szavalta el, saját gondolataival kiegészítve – írja az Index.

A portál helyszíni tudósítója arról számolt be, hogy a iniszterelnök beszédét ezúttal bárki meghalgathatta, a részvételhez nem kellett előzetesen regisztrálni. Ezúttal is háború, illetve az abból való magyar kimaradás volt Orbán Viktor beszédének fő témája. Ugyanakkor azt is ígérte, hogyha újraválasztják, akkor

a következő kormányzati ciklus végére az átlagfizetés 1 millió forint lesz Magyarországon.

Ezzel kapcsolatban felidézte a családtámogatásokat, legfőképp a gyermeket nevelő anyák adómentességét.„Képesek voltunk, hogy megőrizzük Magyarország biztonságát” – tette hozzá Orbán Viktor, aki újabb négy évnyi felhatalmazást kért a választóktól ígéreteik megvalósításához. „Az ígérgetés nem a nemzeti kormány kenyere, mi a cselekvés kormánya vagyunk” – mondta, majd közölte: vállalják, hogy egyetlen migránst sem telepítenek Magyarországra, függetlenül attól, elfogadják-e július elsején az uniós menekültpaktumot.

Ismét felszólalt az Erste Bank és a Shell ellen, mint „olyan multinacionális cégek, melyek szerinte nem Magyarország érdekeit képviselik”. Felidézte, hogy „a multik megadóztatása a magyar emberek jólétét szolgálta”.

Veszélyek korában vagyunk, hiszen nemcsak Ukrajnában, hanem a Közel-Keleten is háború zajlik. Orbán Viktor szerint ebben a helyzetben csak a mostani kormány képes megvédeni a magyar érdekeket. Egyúttal arra kérte az ukránokat, hogy „ne akarjanak kizsebelni minket, és engedjék át az energiát a magyar emberek számára” A mniszterelnök azt állította, hogy „Magyarország az egyetlen, amely nem készül háborúra”.

Orbán Viktor hitet tett a munkaalapú társadalom mellett,

hangsúlyozta a munka megbecsülésének fontosságát. „Kaposvár soha nem volt még olyan erős mint most” – mondta. Felidézte, hogy 57 nagy beruházás érkezett Kaposvárra 200 milliárd forint értékben. Megállapodás született egy új, 400 munkahelyet teremtő beruházással, és Kaposvár lesz az első város, hogy elektromos közösségi közlekedés lesz – sorolta a kormányfő.