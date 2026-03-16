ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.87
usd:
338.49
bux:
120787.85
2026. március 16. hétfő
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának kaposvári állomásán, a Kossuth téren 2026. március 16-án.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA

Orbán Viktor: Magyarország nem fog háborúba sodródni

Infostart

Kaposvár az első állomása Orbán Viktor azon országjárásának, melyet nem a DPK keretei között szerveznek.

A miniszterelnök fáklyák hada előtt lépett a közönség elé, majd mielőtt megtartotta volna beszédét, színpadra szólította Eperjes Károly színművészt, hogy mondjon el egy verset, aki Szabó Lőrinc: Hazám, keresztény Európa című költeményét szavalta el, saját gondolataival kiegészítve – írja az Index.

A portál helyszíni tudósítója arról számolt be, hogy a iniszterelnök beszédét ezúttal bárki meghalgathatta, a részvételhez nem kellett előzetesen regisztrálni. Ezúttal is háború, illetve az abból való magyar kimaradás volt Orbán Viktor beszédének fő témája. Ugyanakkor azt is ígérte, hogyha újraválasztják, akkor

a következő kormányzati ciklus végére az átlagfizetés 1 millió forint lesz Magyarországon.

Ezzel kapcsolatban felidézte a családtámogatásokat, legfőképp a gyermeket nevelő anyák adómentességét.„Képesek voltunk, hogy megőrizzük Magyarország biztonságát” – tette hozzá Orbán Viktor, aki újabb négy évnyi felhatalmazást kért a választóktól ígéreteik megvalósításához. „Az ígérgetés nem a nemzeti kormány kenyere, mi a cselekvés kormánya vagyunk” – mondta, majd közölte: vállalják, hogy egyetlen migránst sem telepítenek Magyarországra, függetlenül attól, elfogadják-e július elsején az uniós menekültpaktumot.

Ismét felszólalt az Erste Bank és a Shell ellen, mint „olyan multinacionális cégek, melyek szerinte nem Magyarország érdekeit képviselik”. Felidézte, hogy „a multik megadóztatása a magyar emberek jólétét szolgálta”.

Veszélyek korában vagyunk, hiszen nemcsak Ukrajnában, hanem a Közel-Keleten is háború zajlik. Orbán Viktor szerint ebben a helyzetben csak a mostani kormány képes megvédeni a magyar érdekeket. Egyúttal arra kérte az ukránokat, hogy „ne akarjanak kizsebelni minket, és engedjék át az energiát a magyar emberek számára” A mniszterelnök azt állította, hogy „Magyarország az egyetlen, amely nem készül háborúra”.

Orbán Viktor hitet tett a munkaalapú társadalom mellett,

hangsúlyozta a munka megbecsülésének fontosságát. „Kaposvár soha nem volt még olyan erős mint most” – mondta. Felidézte, hogy 57 nagy beruházás érkezett Kaposvárra 200 milliárd forint értékben. Megállapodás született egy új, 400 munkahelyet teremtő beruházással, és Kaposvár lesz az első város, hogy elektromos közösségi közlekedés lesz – sorolta a kormányfő.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: Magyarország nem fog háborúba sodródni

orbán viktor

kaposvár

miniszterelnök

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Donald Trump amerikai elnök „nagyon rossz jövővel” fenyegette meg a NATO-tagállamokat, ha nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában. Hétfői hír, hogy egy „nem iráni” olajtanker átjutott a tengerszakaszon.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyot tévedtek a csillagászok: eddig ismeretlen bolygótípust azonosítottak

Csillagászok egy teljesen olvadt lávavilágot azonosítottak 35 fényévre a Földtől, ami egy eddig ismeretlen bolygótípus létezésére utal – derül ki a Nature Astronomy folyóiratban megjelent tanulmányból - közölte a The Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokk a Balatonnál: elszállnak a fagyiárak, már idén jöhet a 700 forintos gombóc

A Balatonnál már március közepén beindult a fagylaltszezon, és az első hétvégék forgalma alapján úgy tűnik, idén is tömegek indulnak a tópartra egy gombóc hűsítőért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he's 'not happy' with UK after Starmer says it won't be drawn into wider Iran war

The US president repeats his call for other nations to assist in securing the Strait of Hormuz, after saying it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 16. 18:32
Orbán Vikor: a Tisza párt segítene Ukrajnának
2026. március 16. 18:19
Neulinger Ágnes: a Tisza Párthoz köthetők a Kutyapárt elleni fellebbezések
×
×