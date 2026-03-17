ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.06
usd:
340.19
bux:
0
2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Erupting Volcano detail in the south of Italy, Aeolian islands, Stromboli
Nyitókép: zapatisthack/Getty Images

Öngyilkos merénylőkre gyanakszanak – sokan meghaltak egy robbanássorozatban Nigériában

Infostart / MTI

Több öngyilkos merényletnek tulajdonított robbanásban legalább huszonhárman meghaltak, több mint százan megsebesültek a nigériai Maiduguriban, az északkeleti Borno állam fővárosában – jelentette be kedden a rendőrség.

„Az első vizsgálatok alapján öngyilkos merénylőkre gyanakszunk” – közölte Nahum Kenneth Daso rendőrségi szóvivő, hozzátéve, hogy „sajnos, összesen 23 ember vesztette életét, és további 108-an különböző mértékben megsebesültek”.

A robbanások hétfő este történtek, kevesebb mint 24 órával azután, hogy vasárnap éjfélkor megtámadtak egy katonai állást Maiduguri egyik külvárosában, néhány kilométerre a város repülőterétől.

„A helyzet normalizálódott az érintett területeken”, és a biztonsági erők megerősítették jelenlétüket és felügyeletüket Maiduguriban és környékén” – hangoztatta a rendőrség kedd kora reggel kiadott közleményében.

Maiduguri régebben több lövöldözés és merénylet színhelye volt, a támadások száma a 2010-es évek közepén érte el csúcspontját, de a város az elmúlt néhány évben meglehetősen nyugodt volt. A környező vidéken azonban az elmúlt hónapokban a dzsihadista csoportok fokozták támadásaikat.

A múlt héten a hadsereg megerősítette, hogy

„összehangolt támadások” értek több katonai bázist az északkeleti régióban, amelyekben legalább 14-en meghaltak, köztük tíz katona.

Decemberben egy ismeretlen elkövető által elkövetett pokolgépes merényletben legalább hét ember életét vesztette egy maiduguri mecsetben.

Az Egyesült Államok nemrég bejelentette, hogy kétszáz katonát vezényel Nigériába, hogy segítse a nigériai hadsereget a dzsihadisták elleni harcban. Az elmúlt 17 évben, a 2009 óta Nigéria északkeleti részén elkövetett dzsihadista támadások – amelyeket főként a Boko Haram és a rivális dzsihadista csoport, az Iszlám Állam terrorhálózat nyugat-afrikai szervezete (ISWAP) hajtott végre – az ENSZ szerint több mint 40 ezer halálos áldozatot követeltek, és mintegy kétmillió ember kényszerült lakhelye elhagyására miattuk.

Kezdőlap    Külföld    Öngyilkos merénylőkre gyanakszanak – sokan meghaltak egy robbanássorozatban Nigériában

robbanás

öngyilkos merénylet

nigéria

halálos áldozatok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: a kubai gazdaság összeomlott, és a rezsimnek már nincs komoly külföldi támogatója

Szakértő: a kubai gazdaság összeomlott, és a rezsimnek már nincs komoly külföldi támogatója
Szakértő: a kubai gazdaság összeomlott, és a rezsimnek már nincs komoly külföldi támogatója
Áruhiány a boltokban, napi 20-22 órás áramkimaradások, ritkán iható csapvíz: a gazdaság gyakorlatilag teljesen összeomlott, amióta nem érkezik olaj Kubába – mondta az InfoRádióban a hétvégi tüntetések, köztük egy helyi pártszékház felgyújtása apropóján Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató. Kérdeztük arról is, hogy összeomlik-e a kommunista rezsim, és ha igen, mi jöhet utána.
Így szabadíthatják fel az amerikaiak a Hormuzi-szorost – részletes elemzés Resperger Istvántól

Így szabadíthatják fel az amerikaiak a Hormuzi-szorost – részletes elemzés Resperger Istvántól

Elsősorban a mérete a magyarázat arra, hogy Irán miért tudja gyorsan és olcsón blokkolni, az ellenségei pedig miért csak lassan és nehezen képesek újra hajózhatóvá tenni a szorost – mondta az InfoRádióban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. Az ezredes szerint az amerikaiaknak uralniuk kell a szigetvilágot, illetve a Hormuzi-szoros környékét, és meg kell akadályozniuk, hogy a tengerszoros 50-60 kilométeres körzetében katonai eszközök és erők legyenek.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.17. kedd, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb pofon a Barátság kőolajvezetéknél: 25 tagállam intett be az uniós találkozón Magyarországnak és Szlovákiának

Újabb pofon a Barátság kőolajvezetéknél: 25 tagállam intett be az uniós találkozón Magyarországnak és Szlovákiának

Brüsszelben a hétfői energiaügyi miniszteri ülésen a Barátság vezeték leállása és az iráni válság okozta olajpiaci feszültség is napirendre került, de a sajtó előtt sem a ciprusi levezető elnök, sem Dan Jørgensen biztos nem mondott konkrét lépéseket, csak „azonnali intézkedéseket” és egy készülő B-tervet emlegetett. Magyarország és Szlovákia azt követelte, hogy az Európai Bizottság kényszerítse ki Ukrajnánál a tranzit újraindítását, ám a többség nem állt melléjük: az észtek Oroszországot tették felelőssé, Horvátország pedig az Adria-vezeték felől ígért ellátási kerülőutat. Jørgensen közben igyekezett lehűteni a kedélyeket azzal, hogy szerinte nincs ellátásbiztonsági gond, mert vannak alternatív beszerzési források, miközben Brüsszel továbbra is a teljes orosz olajtilalom felé tart. A vita közben nyílt politikai kommunikációs térbe csúszott: Budapest és Pozsony a 90 milliárd eurós ukrán hitel blokkolásával fenyeget, Zelenszkij ezt zsarolásnak nevezte, a Bizottság pedig tényfeltáró missziót és akár pénzügyi segítséget is előkészít a javításhoz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási razzia indul Budapesten: erre vadásznak a hatóságok, ellepik a rendőrök a fővárost

Óriási razzia indul Budapesten: erre vadásznak a hatóságok, ellepik a rendőrök a fővárost

Budapest teljes területére fokozott ellenőrzést rendelt el a rendőrség. Ez március 20-án 0 órakor kezdődik, és március 24-én 24 óráig tart.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US embassy in Iraq hit by drone strike as several Western leaders call for de-escalation in Lebanon

US embassy in Iraq hit by drone strike as several Western leaders call for de-escalation in Lebanon

The attack on the US embassy in Baghdad is described as "the most intense assault" since the war broke out while European leaders condemn the escalating conflict between Israel and Hezbollah.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 17. 08:46
Végleg eltűnik London egyik ikonikus nevezetessége
2026. március 17. 08:34
Hormuzi-szoros: fogy Donald Trump türelme, de jön a bejelentés
×
×