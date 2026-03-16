Dúró Dórát kihallgatta a rendőrség

A Mi Hazánk elnökhelyettese a bejegyzésében felidézte, hogy a gödi akkugyárhoz a Bűnvadászokkal közösen szervezett tiltakozásunk miatt indítottak ellene eljárást, amelynek során lemondott a mentelmi jogáról.

Ugyanakkor elképesztőnek nevezete, hogy „még ellenünk lép fel a rendőrség ahelyett, hogy a valódi bűnözőket vonnák felelősségre, és a magyarokat mérgező multik ellen lépnének fel”.

Lépését azzal indokolta, hogy a Mi Hazánk nemcsak beszél a mentelmi jog eltörléséről, hanem példát is mutat. „Komolyan gondoljuk az elszámoltatást” – írta Facebook-bejegyzésében.