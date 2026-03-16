2026. március 16. hétfő Henrietta
Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese a budapesti Vértanúk terén tartott sajtótájékoztatón 2025. október 17-én. Toroczkai László a Mi Hazánk Mozgalom miniszterelnök-jelöltje.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Dúró Dórát kihallgatta a rendőrség

Infostart / MTI

„Lemondtam mentelmi jogomról, kihallgatott a rendőrség” – közölte Dúró Dóra a közösségi oldalán.

A Mi Hazánk elnökhelyettese a bejegyzésében felidézte, hogy a gödi akkugyárhoz a Bűnvadászokkal közösen szervezett tiltakozásunk miatt indítottak ellene eljárást, amelynek során lemondott a mentelmi jogáról.

Ugyanakkor elképesztőnek nevezete, hogy „még ellenünk lép fel a rendőrség ahelyett, hogy a valódi bűnözőket vonnák felelősségre, és a magyarokat mérgező multik ellen lépnének fel”.

Lépését azzal indokolta, hogy a Mi Hazánk nemcsak beszél a mentelmi jog eltörléséről, hanem példát is mutat. „Komolyan gondoljuk az elszámoltatást” – írta Facebook-bejegyzésében.

Pásztor Szabolcs a Hormuzi-szoros lezárásáról: a kitermelés újraindítása nagyon költséges és időigényes lesz
Pásztor Szabolcs a Hormuzi-szoros lezárásáról: a kitermelés újraindítása nagyon költséges és időigényes lesz
A kőolajnak rendkívül integrált piaca van, ha bármi történik az egyik szeletében vagy valamelyik részpiacán, azt mindenki megérzi – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. A szakértő beszélt arról is, hogy az olaj esetében összetettebb technológiai kérdések vannak, szemben például a gázzal, melyet adott esetben átmenetileg „el lehet fáklyázni”. Mint fogalmazott, a kőolaj kitermelését nem ilyen egyszerű leállítani, nagyon bonyolult az újraindítás is, sőt vannak olyan kutak, amelyeknél szinte lehetetlen mindez.
 

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború” jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

16 napja tart a háború a Közel-Keleten, egyelőre semmi jele a konfliktus de-eszkalációjának. Ma éjjel intenzív támadás érte Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb gazdasági és katonai hatalmát, 60 iráni drónt lőttek le a légtérben. Amerikai források szerint Donald Trump elnök fontolgatja, hogy megszállja az iráni olajexportér nagyjáért felelős Harg-szigetet, ha Irán nem áll le a Hormuzi-szoros blokkolásával. Izrael állítólag még legalább három hét háborúval tervez. A nap folyamán több támadás is érte az Egyesült Arab Emírségeket, a fudzsairai olajkikötő működését is le kellett állítani. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Fájdalmas pofont kaphat az Amazon: ez az új kínai webshop tarolja le most a piacot - idők kérdése, és Magyarországra érnek

A logisztikai hátteret több mint hatvan, összesen 300 ezer négyzetméternyi európai raktár és 49 ezer átvételi pont biztosítja.

UK won't be drawn into 'wider war' and will work with allies on Strait of Hormuz plan, Starmer says

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the critical waterway for global oil shipping.

