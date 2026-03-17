2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Close up Hand women squeeze the ball for blood to come out easily. Blood Donation and charity concept
Nyitókép: Getty Images/ WC.GI

Életbevágó kéréssel fordulnak az egyetemistákhoz

Infostart / MTI

A korábbi évekhez hasonlóan idén tavasszal ismét elindul a felsőoktatási véradó hetek programsorozat; március 16. és május 16. között országszerte véradásra buzdítják a felsőoktatási intézmények hallgatóit, munkatársait – közölte a Magyar Vöröskereszt.

A két hónapon át zajló kezdeményezés a teljes tanévet felölelő felsőoktatási véradóverseny egyik meghatározó állomása. A program elsődleges célja, hogy a hallgatók személyes élményen keresztül ismerkedhessenek meg a véradás jelentőségével, miközben erősödik bennük a társadalmi felelősségvállalás szemlélete.

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közös rendezésében megvalósuló programban márciusban több mint tíz felsőoktatási intézményben nyílik lehetőség véradásra, ahol a hallgatók és az egyetemi dolgozók helyben csatlakozhatnak a kezdeményezéshez.

A véradókat emellett a vérellátó intézetek és egyéb véradási helyszínek is fogadják. A felsőoktatási véradó heteken való aktivitás jelentős szerepet játszik az éves verseny eredményében, és akár az is eldőlhet, mely intézmény részesül a Bátorság-díj Véradásért elismerésben.

A programsorozat idén is nyereménysorsolással zárul:

  • a résztvevők fesztiválbelépőket nyerhetnek nyolc különböző rendezvényre,
  • a szervezők kisorsolnak továbbá három nagyrutin laborvizsgálati szűrőcsomagot is,
  • a főnyeremény pedig egy kerékpár.

Az akcióban való részvételhez a véradás regisztrációjakor elegendő jelezni, hogy a felsőoktatási kampány keretében történik a jelentkezés, valamint megadni az érintett felsőoktatási intézmény nevét.

A véradáshoz személyi igazolvány, taj- és lakcímkártya szükséges. A kampányról, a véradási helyszínekről, valamint a véradás menetéről bővebben a www.ovsz.hu/felsooktatas, valamint a veradas.hu/felsooktatasi-veradoverseny oldalakon tájékozódhatnak az érdeklődők.

felsőoktatás

magyar vöröskereszt

véradás

Így szabadíthatják fel az amerikaiak a Hormuzi-szorost – részletes elemzés Resperger Istvántól

Elsősorban a mérete a magyarázat arra, hogy Irán miért tudja gyorsan és olcsón blokkolni, az ellenségei pedig miért csak lassan és nehezen képesek újra hajózhatóvá tenni a szorost – mondta az InfoRádióban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. Az ezredes szerint az amerikaiaknak uralniuk kell a szigetvilágot, illetve a Hormuzi-szoros környékét, és meg kell akadályozniuk, hogy a tengerszoros 50-60 kilométeres körzetében katonai eszközök és erők legyenek.
 

Pásztor Szabolcs az Arénában: az LNG-re váltás csak egy újabb függőség

Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Török segítséggel pörgetné fel az olajexportját Irak

Ezek a legjobb ingázóvárosok Budapest környékén

Azt vizsgálták meg, hogy az agglomeráció városai hogyan alkalmazkodnak a hibrid munkavégzés terjedéséhez, és mely települések képesek egyidejűleg biztosítani a kiváló közlekedést, a magas életminőséget és a professzionális munkakörnyezet feltételeit.
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Súlyos vita alakult ki a NATO és Amerika között, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Nadav Sosani alezredes, izraeli katonai szóvivő újságíróknak elmondta, hogy részletes hadműveleti tervek vannak az Irán elleni háborúra a következő három hétre, de a későbbekre vonatkozó elképzeléseikkel is rendelkeznek. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Újabb fordulat az akkugyár ügyében: a kormányhivatal is megszólalt, durva, mi ment Debrecenben

A hatóságok több területet érintő vizsgálatot indítottak, miután kiderült: szabálytalanul raktároztak veszélyes anyagokat az üzemben.

US embassy in Iraq hit by drone strike as several Western leaders call for de-escalation in Lebanon

The attack on the US embassy in Baghdad is described as "the most intense assault" since the war broke out while European leaders condemn the escalating conflict between Israel and Hezbollah.

2026. március 17. 05:12
Jelentős könnyítés az autósoknak
2026. március 17. 05:00
Egy hidegfront zavarja meg a tavaszi napsütést
