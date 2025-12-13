ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 13. szombat Luca, Otília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök vatikáni látogatása során interjút ad az M1 aktuális csatornának Rómában 2025. október 27-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor a Szőlő utcai incidensekről: még egy bűnöző fiatallal sem lehet így bánni

Infostart

Videointerjú-részlet jelent meg a miniszterelnökkel, a teljes beszélgetés nyilvánosságra hozatala előtt egy, a Szőlő utcai, gyermekek elleni incidensekről mondta el a véleményét a kormányfő.

Vasárnap jelenik meg teljes terjedelmében Orbán Viktor Mandinernek adott videointerjúja, ebből azonban péntek éjjel fontos témában jelent meg részlet.

Mint a Magyar Nemzet összefoglalójából kiderül, a Szőlő utcai, videón napvilágot látott, gyermekek elleni intézményi incidensekről van szó, erről a miniszterelnök azt mondta, még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogyan az a felvételeken látható, és azt várja, hogy a rendőrök rendet tegyenek.

Véleménye szerint a Szőlő utcai egy speciális intézet, bűnöző fiatalkorúak vannak ott, akik mind követtek el bűncselekményeket, leginkább súlyosakat, emberöléssel bezárólag, ezért az intézmény a börtönnek egy fajtája.

„Ami mindannyiunkat felzaklatott, hogy egy nagyon nehéz közegben egy nehéz szituációt egy fogvatartó úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan. Sőt, bűncselekményt valósított meg. Itt nem lehet mellébeszélni. Ez elfogadhatatlan, nincs mese” – fogalmazott a kormányfő.

Közölte, az öt ilyen intézmény élére az elmúlt napokban váll-lapos rendőröket nevezett ki a belügyminiszter Pintér Sándor, az intézmények felügyeletét a szociális igazgatásból áthelyezték a büntetés-végrehajtási területre, ahol megvan a rutin ezek működtetésére.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor a Szőlő utcai incidensekről: még egy bűnöző fiatallal sem lehet így bánni

orbán viktor

gyermek

gyermekvédelem

szőlő utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mélyen Ororoszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton

Mélyen Ororoszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton

Ukrajna a béke irányába tett lépések a hét második felében, bemutatott az Egyesült Államoknak egy 20 pontos módosított javaslatot a háború lezárására. Ebben szerepel egy olyan javaslat, amely a Donbaszt semleges területté nyilvánítaná, az ukrán erők kivonulásával.Később ezt letagadták, és arról beszéltek, hogy ez csak egy lehetőség, amit meg kellene vitatni. Közben Donald Trump amerikai elnöknek fogy a türelme. Pénteken az ukrán haderő jelentős ellentámadást hajtott végre Kupjanszknál: a várost - ukrán források szerint - szinte teljesen bekerítették. Az éjjel két ‍ember halt meg az éjszaka egy ukrán dróncsapásban az oroszországi Szaratov ‍városban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Áll a bál az orosz pénzek befagyasztása körül: most épp egy erős EU-s ország háborog, igazából félnek

Áll a bál az orosz pénzek befagyasztása körül: most épp egy erős EU-s ország háborog, igazából félnek

Belga kormányfő: az orosz vagyon befagyasztása jelentette kockázatok megosztása esetén Belgium kész hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Witkoff to meet Zelensky for latest Ukraine war talks

Witkoff to meet Zelensky for latest Ukraine war talks

Donald Trump's envoy will meet the Ukrainian president and European leaders in Berlin to discuss the latest peace plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 13. 09:48
Karácsonyi csoda: így még nem adományoztunk
2025. december 13. 06:49
Időseket érintő új akció indult
×
×
×
×