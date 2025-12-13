Orbán Viktor a Szőlő utcai incidensekről: még egy bűnöző fiatallal sem lehet így bánni

Vasárnap jelenik meg teljes terjedelmében Orbán Viktor Mandinernek adott videointerjúja, ebből azonban péntek éjjel fontos témában jelent meg részlet.

Mint a Magyar Nemzet összefoglalójából kiderül, a Szőlő utcai, videón napvilágot látott, gyermekek elleni intézményi incidensekről van szó, erről a miniszterelnök azt mondta, még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogyan az a felvételeken látható, és azt várja, hogy a rendőrök rendet tegyenek.

Véleménye szerint a Szőlő utcai egy speciális intézet, bűnöző fiatalkorúak vannak ott, akik mind követtek el bűncselekményeket, leginkább súlyosakat, emberöléssel bezárólag, ezért az intézmény a börtönnek egy fajtája.

„Ami mindannyiunkat felzaklatott, hogy egy nagyon nehéz közegben egy nehéz szituációt egy fogvatartó úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan. Sőt, bűncselekményt valósított meg. Itt nem lehet mellébeszélni. Ez elfogadhatatlan, nincs mese” – fogalmazott a kormányfő.

Közölte, az öt ilyen intézmény élére az elmúlt napokban váll-lapos rendőröket nevezett ki a belügyminiszter Pintér Sándor, az intézmények felügyeletét a szociális igazgatásból áthelyezték a büntetés-végrehajtási területre, ahol megvan a rutin ezek működtetésére.