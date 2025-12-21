Nincs megállás a Szőlő utcai ügyben, újabb gyanúsítottat neveztek meg

Az ügyészségi közleményben azt írják, hogy a nyomozó ügyészség a héten további eljárási cselekményeket végzett az ügyben, majd miután tudomására jutott, hogy a napokban az intézet egyik rendésze bántalmazott egy letartóztatásban lévő fiatalkorút, őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki.

A megalapozott gyanú szerint a férfi 2025. december 8-án a Budapesti Javítóintézet rácsokkal körbekerített udvarán kísérte az alakzatban közlekedő növendékeket, amikor egyikük kivált a sorból és megállt. A rendész többször felszólította a fiatalkorút, hogy térjen vissza társai közé, de ő ennek nem tett eleget és megkapaszkodott a rácsban azért, hogy ne kelljen az épületbe visszamennie.

Miután a rendész eredménytelenül próbálta a letartóztatásban lévő fiatalt a rácstól elhúzni, ökölbe szorított kezével - sérülést nem okozva -

kis-közepes erővel gyomron ütötte.

A pár hónapja a javítóintézet rendészeként dolgozó férfit az ügyészség közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével gyanúsítja.

Mivel fennáll a veszélye annak, hogy a gyanúsított veszélyeztetné a bizonyítást, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság rendelje el négy hónapra a - mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazásával - lakásában végrehajtott bűnügyi felügyeletét. A kényszerintézkedésről a nyomozási bíró vasárnap dönt.

A nyomozásban eddig kilenc ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A 2025. december 19-én meggyanúsított terhelten kívül hatan letartóztatásban, míg további két ember bűnügyi felügyeletben van - áll a közleményben.

