ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 21. vasárnap Tamás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nehéz döntést kell meghozzon egy ügyész, AI-felvétel
Nyitókép: Fotó: AI

Nincs megállás a Szőlő utcai ügyben, újabb gyanúsítottat neveztek meg

Infostart

Rendész bántalmazott a napokban egy fiatalkorú fogvatartottat a Budapesti Javítóintézetben, ezzel az úgynevezett Szőlő utcai ügy gyanúsítottjainak száma kilencre emelkedett a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség

Az ügyészségi közleményben azt írják, hogy a nyomozó ügyészség a héten további eljárási cselekményeket végzett az ügyben, majd miután tudomására jutott, hogy a napokban az intézet egyik rendésze bántalmazott egy letartóztatásban lévő fiatalkorút, őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatta ki.

A megalapozott gyanú szerint a férfi 2025. december 8-án a Budapesti Javítóintézet rácsokkal körbekerített udvarán kísérte az alakzatban közlekedő növendékeket, amikor egyikük kivált a sorból és megállt. A rendész többször felszólította a fiatalkorút, hogy térjen vissza társai közé, de ő ennek nem tett eleget és megkapaszkodott a rácsban azért, hogy ne kelljen az épületbe visszamennie.

Miután a rendész eredménytelenül próbálta a letartóztatásban lévő fiatalt a rácstól elhúzni, ökölbe szorított kezével - sérülést nem okozva -

kis-közepes erővel gyomron ütötte.

A pár hónapja a javítóintézet rendészeként dolgozó férfit az ügyészség közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével gyanúsítja.

Mivel fennáll a veszélye annak, hogy a gyanúsított veszélyeztetné a bizonyítást, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság rendelje el négy hónapra a - mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazásával - lakásában végrehajtott bűnügyi felügyeletét. A kényszerintézkedésről a nyomozási bíró vasárnap dönt.

A nyomozásban eddig kilenc ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A 2025. december 19-én meggyanúsított terhelten kívül hatan letartóztatásban, míg további két ember bűnügyi felügyeletben van - áll a közleményben.

Fotónk AI-jal készült, illusztráció.

Kezdőlap    Bűnügyek    Nincs megállás a Szőlő utcai ügyben, újabb gyanúsítottat neveztek meg

ügyészség

rendészet

szőlő utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Na szia mentő! - már egy gyerekdal is készült

Na szia mentő! - már egy gyerekdal is készült

Újabb fejezetéhez érkezett az országos figyelmet kapó életmentés története: személyesen találkozott a „Na szia mentő!” mondatáról ismertté vált kisfiú és a segélyhívást fogadó mentésirányító. Az eset hatására az Országos Mentőszolgálat új oktatási kampányt indít óvodásoknak.
VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Floridában folynak a tárgyalások az oroszokkal – Háborús híreink vasárnap

Floridában folynak a tárgyalások az oroszokkal – Háborús híreink vasárnap

Kétnapos tárgyalássorozat kezdődött szombaton a floridai Miami városában az Egyesült Államok és Oroszország között. Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja konstruktívnak nevezte az eddigi megbeszéléseket, amelyek vasárnap is folytatódnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, Washington új, háromoldalú tárgyalási formulát javasolt az ukrán és orosz tárgyalópartnereknek Miamiban, amelyben az európai országok is részt vehetnének. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború és a békeerőfeszítések eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy éve zárva tart, most új fordulat jöhet: kiderült, mi vár az ikonikus kőszegi Óház-kilátóra

Egy éve zárva tart, most új fordulat jöhet: kiderült, mi vár az ikonikus kőszegi Óház-kilátóra

Egy évnyi lezárás után végre jó hírt kaptak a túrázók és a kőszegiek: megindulhat a régóta várt felújítás a népszerű Óház-kilátónál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Australian PM announces intelligence review as country mourns Bondi attack

Australian PM announces intelligence review as country mourns Bondi attack

Anthony Albanese says the country must be in a position to respond to "the rapidly changing security environment".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 20. 19:10
Lekapcsolták a népligeti dílert
2025. december 20. 13:24
Majdnem gyilkolt a bolti tolvaj - videó
×
×
×
×